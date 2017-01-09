وما جميح الا نموذج لبني قومه .. قلوبهم في الجنوب وعيونهم باتجاه الهدف القادم ‘‘الرياض‘‘

تعريف :

"محمد جميع" من أبناء منطقة حريب محافظة مأرب مقيم في بريطانيا برز إلى الواجهة عبر قناة المستقلة التي تبث من لندن مادحا القاتل والمجرم علي عبدالله صالح واصفا إياه بعصفور الجنة الذي لا يحب العنف ولا الدماء ولا يمارس القتل ويمارس السياسة على درجة كبيرة من الحصافة وضبط النفس .

مديح جميع جاء قبل سنوات بعد ظهور "عباس المساوى" الذي مارس العلاج بالشعوذة في الامارات وظهر في قناة الجزيرة يكيل السباب واللعن لشعب الجنوب ومنحه على عفاش وظيفة ملحق ثقافي في بيروت . *- شبوه برس -

إلى الموضوع :

ابناء الجنوب خلال فترة وجيزه يصل المقاتلين منهم الى منطقة البقع في صعده ..جيش الاحمر والمقدشي (نائب الرئيس ورئيس هيئة الاركان) متوقف منذ عام بجبهة نهم .

ابناء الجنوب في بيحان يسقطون اجزاء واسعه من المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين خلال ساعات فيتكرر السيناريو مره تلو الاخرى تجاهم ..

قوات الجيش الوطني البالغة مائة الف جندي وضابط في مارب (حسب كشوفات المرتبات) ترفض امداد المقاتلين بجبهات بيحان بما يحتاجون من ذخائر لمواصلة المعركة.

جيش الاحمر والمقدشي . منذ مايقارب العامين متوقف في اطراف صرواح بمارب (يسطير الانقلابيين على مايساوي ثلثي مساحة تلك المحافظه ) .

ابناء الجنوب الى المندب وتحرير الكثير من المواقع خلال ساعات ..

جيش الاحمر والمقدشي منذ مايقارب العامين لم يستطيع تحرير منطقة ميدي الحدوديه بريآ وبحريآ مع المملكه العربية السعوديه .

يحدث كل ذلك منذ مايقارب العامين ومع كل حدوث تقدم للمقاومة الجنوبية يظهر جيش الاعلام اليمني التابع لشرعية (الاصلاح والمؤتمر) لشن هجوم مضاد .

المعارك القائمة ترسيخ للوحدة اليمنيه واحدية الوطن الجنوبيين من اجل اليمن الواحد يقاتلون .

ضجيج بدايته نجيب غلاب ومحمد جميح وبالمنتصف سقط المتاع من ابناء الجنوب التابعين لحزب الاخوان المسلمين (الاصلاح ) ونهاية ذلك الضجيج مفسبكي واعلاميي تعز .

(هكذا يقوم الجميح الذي لم يمتلك الشجاعة لكي يقول.. من قتل عبدالرب الشدادي) إبن مأرب.

جميح نموذج لبني قومة شرعية وانقلاب قلوبهم في الجنوب وعيونهم باتجاه الرياض الهدف القادم ولو بعد عقد او عقدين من الزمن .

بيحان .. المندب .. مكيراس .. كرش ... الحل فيها قرار سياسي دولي ..

على شعب الجنوب ادراك ذلك ويعملون جاهدين على اقناع الدول الكبرى نحن جاهزين للقادم وان تطلب خوض حربآ اخرى بين الجنوب والشمال على طول المناطق الحدودية المذكورة .

ذلك اجدر لهم من استنزاف للمقاتلين منهم يخدم العجوز الهارب محسن وشركاؤه القدامى والجدد من بني قومنا .

*- خضر محمد الوليدي – ناشط جنوبي

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