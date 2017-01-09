دور محوري لجنود الإمارات في معارك باب المندب (صور)

أكدت مصادر عسكرية وصور واردة من جبهات القتال في باب المندب أن القوات المسلحة الإماراتية قادت قوات التحالف العربي كجهد رئيس في عملية تحرير ذُباب والعمليات العسكرية الرامية لتأمين السواحل الغربية على البحر الأحمر، مشيرةً إلى أن القوات الاماراتية الباسلة عازمة على منع أي تهديد لأمن المنطقة واقتصادها ورفاه أبنائها، من خلال منع أي تهديدات لمضيق باب المندب الشريان التجاري الدولي.

وثمنت المصادر بطولات الجنود الاماراتيين البواسل في اليمن واعتبرتها تاج عز لكل أبناء الوطن، مشددةً على أن مواصلتهم الدفاع عن أشقائهم في اليمن نابع من إيمانهم بأن نجدة الشقيق واجب عليهم.

ولفتت المصادر إلى أن الجنود الاماراتيين البواسل قدموا دروساً في البذل والتضحية، وأثاروا إعجاب العالم بقدراتهم العسكرية وحرفيتهم العالية، مشيرةً إلى أنهم عازمون على إكمال مسيرة إعادة الشرعية لليمن وإغاثة إخوانهم اليمنيين.

وقالت المصادر إن الإماراتيين في عام الخير ينشرون الخير والأمن والسلام لإخوانهم في اليمن.

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