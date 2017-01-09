المقدم بن حبريش وكيل أول حضرموت يقوم بزيارة منطقة رسب بمديرية ساه..

قام وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي اليوم بزيارة إلى منطقة رسب بمديرية ساه.

وكان في استقباله الأخ مدير عام المديرية حسين سالم باجري، والمقدم سالم سعيد بلهوطلي، والأخ أحمد صالح بافضل أمين عام المجلس المحلي بالمديرية، ومدير مدرسة رسب الأستاذ صالح سعيد بن إسماعيل، وعدداً من المعلمين والشخصيات الاجتماعية بالمنطقة.

وخلال الزيارة تفقد الأخ الوكيل مدرسة رسب للبنين، وقام بجولة داخل الفصول الدراسية، حاثاً جميع المعلمين بالالتزام بالدوام وتطوير العملية التعليمية داخل المدرسة.

حيث وجه الأخ الوكيل باعتماد عدد فصلين دراسية إضافية.

من ناحية أخرى تفقد الأخ الوكيل المركز الصحي برسب، وطاف بجميع أقسامه، حاثاً الموظفين الالتزام بالدوام وبذل قصارى جهدهم لما فيه خدمة المواطنين.

وخلال الزيارة تم مناقشة عدد من القضايا التي تهم المنطقة منها الجوانب الأمنية والخدمية، بما في ذلك الطرقات الداخلية للمديرية.

وعلى شرف قبيلة آل يماني آل الجابري ممثلةً بالمقدم سعيد عمر بلهوطلي والمقدم سالم سعيد بلهوطلي تناول الأخ الوكيل وجبة الغداء في ضيافتهم.

وثمن الحاضرون تجاوب وكيل أول حضرموت لمطالب أبناء المديرية، متمنين كل التوفيق والنجاح له في أداء المهام الكبيرة الملقاة على عاتقه في ظل ظروف حساسة ودقيقة وصعبة تقف شاخصة في مسار العمل اليومي، لكن بالعزيمة والإرادة والصبر يتم تجاوزها من أجل حياة أفضل يسودها الأمن والأمان والاستقرار والتنمية.

*- المسيلة / معتز النقيب

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