لحج تعيد افتتاح مكتبة القمندان التي تضم 6 الف عنوان

افتتح محافظ محافظة لحج الدكتور ناصر الخبجي بمعية الأمين العام للمجلس المحلي عوض بن عوض الصلاحي ووكيل المحافظة وضاح الحالمي، صباح اليوم الأحد 8 يناير 2017، مكتبة القمندان العامة التابعة للهيئة العامة للكتاب والتي تحوي ستة الاف عنوان لأمهات الكتب والمراجع التاريخية و العلمية والأدبية .

وخلال حفل الافتتاح، أكد المحافظ الخبجي في كلمة له، على اهمية اعادة تفعيل دور المكتبة وفتح ابوابها امام الباحثين والقراء واتاحتها فرص المطالعة لأبنائنا الطلاب باعتبارها صرحا ثقافيا تنهل منه مختلف المشارب والتوجهات البحثية .

واضاف، اننا بحاجة ماسة لانتشار هذه المكتبات في مختلف المديريات والتي تفتقر للمراكز الثقافية ايمانا منا بضرورة تحريك الحركة الثقافية التي عرفت بها لحج .

وفي ختام التدشين تم تكريم المساهمين في اعادة تأهيل مكتبة القمندان .

حضر التدشين مديري عام الهيئة العامة للكتاب بمحافظتي لحج وعدن وعدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية والمثقفين والادباء بمحافظة لحج .

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