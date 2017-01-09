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صحفي جنوبي يدعوا أبناء تعز إلى إغتنام الفرصة التي لن تتكرر

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شبوه برس - خاص - عدن
الاثنين 09 يناير 2017 12:04 مساءً

 

وجه صحفي جنوبي دعوة ونصيحة إلى أبناء تعز قائلا لهم : خذوها مني #تعز امام الفرصة الاخيرة والنهائية اما تخرج من سيطرة شمال الشمال الى الابد او تظل تحت هذه السيطرة الى الابد الايام القادمة مصيرية لأبناء تعز وهم احرار .

التحالف الى جانبهم ابناء الجنوب الى جانبهم كل الاعذار انتهت والكرة في ملعبهم وهي الفرصة الاخيرة لهم .

 

وقال الصحفي "ياسر اليافعي" : لذلك اذا لم تشهد تعز انتفاضة حقيقية من قبائلها ورجالها وقطع الامدادت على المليشيات ولا سيما في المناطق الغربية والجنوبية والتحرك حتى تلتحم المقاومة وقوات الجيش هناك مع المقاومة القادمة من الجنوب وتضييق الخناق على تحركات الحوثيين في داخل تعز، اذا لم يحصل كل هذا يعني خسارة كبيرة لـ  تعز وضياع فرصة تاريخية لن تتكرر، وعليهم ان يقبلوا الامر الواقع ويظلوا مثل ما هم خاضعين للزيود طول اعمارهم !!

 

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