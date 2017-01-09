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الرجال تكسب الشهادة والخجعان تبحث عن المناصب..!!
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الرجال تكسب الشهادة والخجعان تبحث عن المناصب..!!

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شبوه برس - خاص - عدن
الاثنين 09 يناير 2017 09:54 صباحاً

(الصورة للشهيدين العميدين حريز الحالمي وعمر سعيد الصبيحي)

 

بينما أبطال المقاومة الجنوبية ورجال الحراك يتسابقون على نيل شرف الشهادة في ميدان العزة والتضحية ويحققون النصر الوطني والحقيقي يتسابق رجالات حزب الاصلاح ومن والاهم على معركة اقتسام السلطة وتوزيع مناصبها والظهور التلفزيوني..!

 

خسرنا في معركة تحرير ما تبقى من مناطق باب المندب اليوم الكثير من الشهداء ابرزهم القيادي الحراكي العميد الركن عمر سعيد الصبيحي قائد اللواء الثالث حزم والاخ البطل سامح حيدره الحسني وهو أحد قادة المقاومة الجنوبية في عدة جبهات بعدن وقائد قطاع الحزام الأمني بالمدينة الخضراء..!

 

يا من تتدعوا انكم رجال الشرعية وحزب الاصلاح ماذا قدمتم في معركة اليوم وقبلها في معارك لا تزال وهمية وتظليلية في مناطق الشمال كصرواح؟!..

 

تبا للخونه والمرتزقة والمتاجرين بدماء اغلى الناس واشرف الرجال وخيرة الشباب...!

 

#ذويزن_مخشف – مراسل صحف أجنبية

 

 

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