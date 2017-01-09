قوات النخبة بشبوه تحتجز قارب لتهريب الأفارقة على متنه 140 فرد

قامت قوات النخبة في سواحل بئر علي بمحافظة شبوة فجر يوم الاحد بمحاصرة قارب لتهريب الأفارقة.

وأفاد مصدر في النخبة لـ وسائل الاعلام أن كابتن القارب كان ينوي انزال الأفارقة على احد سواحل شبوة الا أن اليقظة من قبل قوات النخبة حالت دون انزالهم حيث تمكن الأبطال من محاصرة القارب واحتجاز مالكه .

وأضاف رغم صغر حجم القارب الا أنه يحمل مئة واربعين مهاجر أفريقي.

الجدير بالذكر بأن سواحل شبوة اصبحت مرسى للمهربين الأفارقة والذي يهربون البشر المهاجرين من الحبشة إلى اليمن حيث وصل خلال العاميين الماضيين قرابة 100 الف مهاجر افريقي للسواحل اليمنية مستغلين الوضع المتردي في اليمن.

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