نقابة الصحفيين في حضرموت وشبوة والمهرة تدين تهديد الصحفي والقيادي علي الكثيري بالتصفية الجسدية

تابعت نقابة الصحفيين فرع حضرموت وشبوة والمهرة ما تناوله ناشطون عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول تلقي عضو نقابة الصحفيين الزميل الصحفي والقيادي علي عبدالله الكثيري تهديدات عبر رسالة إلى بريده الالكتروني من شخص مجهول تضمنت تهديدًا بالتصفية الجسدية..

أن فرع نقابة الصحفيين يدين هذه التهديدات الخطيرة بشدة , ويعدها حالة افلاس وفشل لكل من يتخذ مثل هذه الاساليب القذرة أو يستر وراء اسماء وهمية في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لتوجيه الشتائم والدس الرخيص .. وفي وقت ذاته تعبر عن اسفها البالغ من استمرأ البعض في الامعان بالتحريض والاساءة المستمرة للصحفيين والاعلاميين لمجرد اختلاف وجهات النظر في الفكر والرأي .

ودعا فرع النقابة إلى احترام حرية الرأي والتعبير , والكف عن مثل هذه الممارسات التي تتنافى مع القيم والأخلاق , مطالبة الأجهزة الأمنية إلى أخذ هذه التهديدات محمل الجد واتخاذ كل الإجراءات وتحمل مسؤوليتها كاملة اتجاه حماية حياة الصحفي الكثيري وأسرته .

* من صلاح مبارك

اتبعنا على فيسبوك