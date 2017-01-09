التحالف يدمر صاروخين باليستين شمال باب المندب
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شبوه برس - متابعات - باب المندب
الاثنين 09 يناير 2017 09:08 صباحاً
أفادت مصادر عسكرية ميدانية، الأحد، أن دفاعات قوات التحالف العربي دمرت صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه منطقة ذباب الساحلية شمال باب المندب.
ويأتي ذلك في ظل استمرار المواجهات في 3 محاور باتجاه منطقة المخاء والوازعية وجبهة مقبنة غرب وشمال غربي محافظة تعز، تحت غطاء كثيف من قصف طائرات التحالف ضد مواقع وتجمعات الميليشيات في مختلف محاور القتال في المحافظة وسط أنباء عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.
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