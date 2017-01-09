منذ دقيقه
الاصلاح والحالة العدائية للثورة الجنوبية ‘‘الحراك‘‘
  عندما بدأ الحراك تأسيس ثورته في 30 أكتوبر 2008 م في إطار منظم بالعسكرية بيافع حين شكل المجلس الوطني لتحرير الجنوب وإستعادة دولته .  كان الاصلاح كحزب بالحكومة وهو من يتصدر اللقاء المشترك والوجه الاخر للحكومة كمعارضة ولم يكن الاصلاح بالجنوب في صفنا بل العكس فقد كان العدو
منذ 7 دقائق
بن بريك يحذر السلطات المحلية والأمنية بوادي حضرموت ويعد بإقالة ومحاسبة كل مقصر في عمله
  قال محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن احمد سعيد بن بريك أن ما يحدث في مديريات وادي حضرموت والصحراء من انفلات أمني وتكرار حوادث القتل والفوضى بشكل يومي أمر مرفوض ولا يمكن القبول به . و وجه اللواء بن بريك تحذيراً للقيادة التنفيذية والعسكرية والأمنية بوادي حضرموت بإقالة
منذ 9 دقائق
نقابة الصحفيين في حضرموت وشبوة والمهرة تدين تهديد الصحفي والقيادي علي الكثيري بالتصفية الجسدية
  تابعت نقابة الصحفيين فرع حضرموت وشبوة والمهرة ما تناوله ناشطون عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول تلقي عضو نقابة الصحفيين الزميل الصحفي والقيادي علي عبدالله الكثيري تهديدات  عبر رسالة إلى بريده الالكتروني من شخص مجهول تضمنت تهديدًا بالتصفية الجسدية.. أن فرع
منذ 11 دقيقه
مقتل قيادي في تنظيم ‘‘القاعدة‘‘ بغارة جوية شرق البيضاء
  قُتل قيادي  في تنظيم أنصار الشريعة الفرع المحلي لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، اليوم الاحد ، بغارة شنتها مقاتلة أمريكية بدون طيار في مديرية مسورة شرق محافظة البيضاء (وسط اليمن).   وقالت مصادر خاصة لـ«المصدر أونلاين»، إن غارة شنتها مقاتلة امريكية بدون طيار ظهر
منذ 28 دقيقه
يا ابناء الجنوب. حانت لحظة المقايضة السياسية
  الحقيقة الساطعة انه لا يوجد نجاح وانتصارات بدون تضحيات بموارد تهدر وابطال يستشهدوا أيضا ما فائدة الثورة والثوار ان لم نبسط على الارض ونمتلك مؤسساتنا المدنية والعسكرية ومواردنا وقرارنا السياسي.   فليس من المعقول ان نبقى ثوار الا ما شاء الله -الحقيقة كانت ولازالت الحرب
الرئيسية اخبار المحافظات التحالف يدمر صاروخين باليستين شمال باب المندب
اخبار المحافظات

التحالف يدمر صاروخين باليستين شمال باب المندب

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - متابعات - باب المندب
الاثنين 09 يناير 2017 09:08 صباحاً

 

أفادت مصادر عسكرية ميدانية، الأحد، أن دفاعات قوات التحالف العربي دمرت صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه منطقة ذباب الساحلية شمال باب المندب.

ويأتي ذلك في ظل استمرار المواجهات في 3 محاور باتجاه منطقة المخاء والوازعية وجبهة مقبنة غرب وشمال غربي محافظة تعز، تحت غطاء كثيف من قصف طائرات التحالف ضد مواقع وتجمعات الميليشيات في مختلف محاور القتال في المحافظة وسط أنباء عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة