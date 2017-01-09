التحالف يدمر صاروخين باليستين شمال باب المندب

الاصلاح والحالة العدائية للثورة الجنوبية ‘‘الحراك‘‘ عندما بدأ الحراك تأسيس ثورته في 30 أكتوبر 2008 م في إطار منظم بالعسكرية بيافع حين شكل المجلس الوطني لتحرير الجنوب وإستعادة دولته . كان الاصلاح كحزب بالحكومة وهو من يتصدر اللقاء المشترك والوجه الاخر للحكومة كمعارضة ولم يكن الاصلاح بالجنوب في صفنا بل العكس فقد كان العدو

بن بريك يحذر السلطات المحلية والأمنية بوادي حضرموت ويعد بإقالة ومحاسبة كل مقصر في عمله قال محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن احمد سعيد بن بريك أن ما يحدث في مديريات وادي حضرموت والصحراء من انفلات أمني وتكرار حوادث القتل والفوضى بشكل يومي أمر مرفوض ولا يمكن القبول به . و وجه اللواء بن بريك تحذيراً للقيادة التنفيذية والعسكرية والأمنية بوادي حضرموت بإقالة

نقابة الصحفيين في حضرموت وشبوة والمهرة تدين تهديد الصحفي والقيادي علي الكثيري بالتصفية الجسدية تابعت نقابة الصحفيين فرع حضرموت وشبوة والمهرة ما تناوله ناشطون عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول تلقي عضو نقابة الصحفيين الزميل الصحفي والقيادي علي عبدالله الكثيري تهديدات عبر رسالة إلى بريده الالكتروني من شخص مجهول تضمنت تهديدًا بالتصفية الجسدية.. أن فرع

مقتل قيادي في تنظيم ‘‘القاعدة‘‘ بغارة جوية شرق البيضاء قُتل قيادي في تنظيم أنصار الشريعة الفرع المحلي لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، اليوم الاحد ، بغارة شنتها مقاتلة أمريكية بدون طيار في مديرية مسورة شرق محافظة البيضاء (وسط اليمن). وقالت مصادر خاصة لـ«المصدر أونلاين»، إن غارة شنتها مقاتلة امريكية بدون طيار ظهر