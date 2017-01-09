منذ دقيقه
الاصلاح والحالة العدائية للثورة الجنوبية ‘‘الحراك‘‘
  عندما بدأ الحراك تأسيس ثورته في 30 أكتوبر 2008 م في إطار منظم بالعسكرية بيافع حين شكل المجلس الوطني لتحرير الجنوب وإستعادة دولته .  كان الاصلاح كحزب بالحكومة وهو من يتصدر اللقاء المشترك والوجه الاخر للحكومة كمعارضة ولم يكن الاصلاح بالجنوب في صفنا بل العكس فقد كان العدو
منذ 6 دقائق
بن بريك يحذر السلطات المحلية والأمنية بوادي حضرموت ويعد بإقالة ومحاسبة كل مقصر في عمله
  قال محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن احمد سعيد بن بريك أن ما يحدث في مديريات وادي حضرموت والصحراء من انفلات أمني وتكرار حوادث القتل والفوضى بشكل يومي أمر مرفوض ولا يمكن القبول به . و وجه اللواء بن بريك تحذيراً للقيادة التنفيذية والعسكرية والأمنية بوادي حضرموت بإقالة
منذ 9 دقائق
نقابة الصحفيين في حضرموت وشبوة والمهرة تدين تهديد الصحفي والقيادي علي الكثيري بالتصفية الجسدية
  تابعت نقابة الصحفيين فرع حضرموت وشبوة والمهرة ما تناوله ناشطون عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول تلقي عضو نقابة الصحفيين الزميل الصحفي والقيادي علي عبدالله الكثيري تهديدات  عبر رسالة إلى بريده الالكتروني من شخص مجهول تضمنت تهديدًا بالتصفية الجسدية.. أن فرع
منذ 11 دقيقه
مقتل قيادي في تنظيم ‘‘القاعدة‘‘ بغارة جوية شرق البيضاء
  قُتل قيادي  في تنظيم أنصار الشريعة الفرع المحلي لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، اليوم الاحد ، بغارة شنتها مقاتلة أمريكية بدون طيار في مديرية مسورة شرق محافظة البيضاء (وسط اليمن).   وقالت مصادر خاصة لـ«المصدر أونلاين»، إن غارة شنتها مقاتلة امريكية بدون طيار ظهر
منذ 27 دقيقه
يا ابناء الجنوب. حانت لحظة المقايضة السياسية
  الحقيقة الساطعة انه لا يوجد نجاح وانتصارات بدون تضحيات بموارد تهدر وابطال يستشهدوا أيضا ما فائدة الثورة والثوار ان لم نبسط على الارض ونمتلك مؤسساتنا المدنية والعسكرية ومواردنا وقرارنا السياسي.   فليس من المعقول ان نبقى ثوار الا ما شاء الله -الحقيقة كانت ولازالت الحرب
الرئيسية اخبار المحافظات مواجهات شرسة قرب مضيق باب المندب وسقوط عشرات القتلى والجرحى
اخبار المحافظات

مواجهات شرسة قرب مضيق باب المندب وسقوط عشرات القتلى والجرحى

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - متابعات - باب المندب
الاثنين 09 يناير 2017 09:07 صباحاً

 

تدور معارك شرسة  بين القوات الحكومية اليمنية المدعومة من قبل التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والحوثيين قرب مضيق باب المندب الإستراتيجي، حيث قتل 68 مقاتلا من الجانبين خلال يومين، وفق مصادر عسكرية.

وقالت المصادر إن قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي التي سيطرت السبت على منطقة ذباب التي تبعد 30 كلم من باب المندب تحاول استعادة السيطرة على معسكر مهم مجاور كانت دخلته السبت.

ويقع معسكر العمري في منطقة جبلية تشرف على الطريق الساحلية التي تربط بين باب المندب وذباب وتوصل إلى مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر والتي يسيطر عليها الحوثيون.

 

وقال متحدث عسكري حكومي إن الحوثيين وحلفاءهم من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح أطلقوا الأحد على ذباب صاروخين بالستيين اعترضهما الدفاع الجوي التابع للتحالف العربي بقيادة الرياض. وأضاف أن تقدم القوات شمال ذباب أبطأته الألغام التي زرعها الحوثيون. وقال العقيد عبد العزيز المجيدي من القوات الحكومية إن 13 جنديا بينهم ضابط قضوا في معارك منذ السبت.

كذلك، قتل 55 متمردا وأصيب 72 في يومين بحسب مصادر عسكرية، الأمر الذي أكدته مصادر طبية في المستشفى العسكري ومستشفى مدني عام نقل إليه القتلى والجرحى.

والسبت، قتل 11 متمردا وسبعة مدنيين في المعارك التي تندرج في إطار عملية واسعة تنفذها القوات الحكومية بدعم قوات التحالف العربي.

وتهدف هذه العملية التي يشارك فيها طيران التحالف وبحريته إلى استعادة ذباب ثم مدينة المخا الساحلية قبل التقدم نحو الحديدة ثم منطقة ميدي غير البعيدة من الحدود السعودية، بحسب مصادر عسكرية متطابقة.

 

وكانت القوات الحكومية سيطرت في تشرين الأول/أكتوبر 2015 على باب المندب قبل أن يسيطر المتمردون في شباط/فبراير 2016 على مناطق مجاورة للمضيق بينها ذباب.

وأسفر النزاع في اليمن عن أكثر من سبعة آلاف قتيل ونحو 37 ألف جريح منذ آذار/مارس 2015، وفق الأمم المتحدة.

 

فرانس24/ أ ف ب

 

 

 

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة