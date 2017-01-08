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بيان صادر من قبيلة الباتيس تنفي أي علاقة لأبنائها الشهيد والجريح بأي أنتماء سياسي أوحزبي

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شبوه برس - خاص - السدة - وادي حضرموت
الأحد 08 يناير 2017 09:14 مساءً

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

قال تعالى ( ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)

في يوم الخميس بتاريخ 5/1/2017م تعرض الأخوين عبدالمجيد مبارك رحمه الله وجميل مسلم شفاه الله إلى عملية إطلاق نار غادره .

وذلك في مدخل تاربه بحضرموت كما تنفي قبيلة الباتيس ماتناولته بعض المواقع الالكترونيه وبعض القنوات الفضائية .

كما نؤكد للجميع أن الشهيد رحمه الله ومرافقه شفاه الله ليس لهم أي نشاط سياسي أو انتمى حزبي وأنهم مواطنين عاديين ومن استهدفهم إنما استهدف أمن وسلامة  الوطن والمواطن . فعلى السلطه المحليه القيام بواجبهم في حماية الناس ومصالحهم العامه والخاصه والضرب على أيادي العابثين والقتله المأجورين.  وندعوا جميع شرايح المجتمع إلى التكاتف والتعاون لمنع تكرار هذه الجرايم الذي ذهب ضحيتها الأبرياء

 

والله ولي التوفيق

المقدم عبدالله بن جمعان باتيس

 

 

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