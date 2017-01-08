مصدر محلي بجهود محافظ شبوة لملس وعدد من الشخصيات القبلية تم رفع القطاع القبلي في منطقة عياذ شبوة

أكدت مصادر محلية في محافظة شبوة إن جهود كبيرة بذلتها السلطة المحلية بقيادة المحافظ أحمد حامد لملس وعدد من الشخصيات القبلية تمكنت في رفع قطاع قبلي في منقطة عياذ لقبائل شبوة لهم مطالب لدى السلطات في حضرموت

وأفاد مصدر محلي في كهرباء محافظة شبوة إنه تم رفع القطاع القبلي لقبائل من شبوة لهم مطالب لدى سلطات حضرموت حول سجناء من ابناهم

تمكنت في رفع القطاع القبلي والإفراج عن قاطرات الديزل التي تسببت في انقطاع الكهرباء عن شبوة الذي تم احتجازه منذ يومين وتم رفع القطاع بالكامل

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