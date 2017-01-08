المحافظ الزُبيدي يقدم واجب العزاء لاسرة الشهيد القائد/عمرسعيد الصبيحي.

قام اللواء /عيدروس الزبيدي محافظ العاصمة عدن عصر اليوم الاحد بزيارة الى منزل الشهيد/عمر سعيد الصبيحي بمدينة صلاح الدين لمؤاساة اسرته وتقديم واجب العزاء بااستشهاد العميد/عمرسعيد الصبيحي في جبهة ذوباب باب المندب.

وأشاد الزُبيدي بالأدوار النضالية والبطولية للشهيد عمر سعيد الصبيحي.

وقال محافظ العاصمة ان الشهيد عمر سعيد قائدا لايعوض مهما تحدثنا فهو رجل له تاريخ نضالي كبير وادوار بطولية مشرفة بالدفاع عن الجنوب منذ 1994ومن مؤسسي حركة حتم والمقاومة الجنوبية فقد كان حب الجنوب يجري في شرايينه.

وأضاف الزبيدي بان الشهيد عمرسعيد الصبيحي اختار الطريق الصحيح وان الشهادة نعتز فيها ويعتز فيها أولاده فهي لن توهب الا للعظماء .

وابتهل محافظ العاصمة الى الله عز وجل ان يغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان .

كما دعا الزُبيدي المولى عز وجل ان يكونوا أوفياء مع هولاء الناس وهذا الوطن والأهداف الذي استشهد الصبيحي لأجلها .

اتبعنا على فيسبوك