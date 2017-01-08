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الهلال الأحمر الإماراتي يواصل دعمه للشرائح الكادحة من ذوي الدخل المحدود وعمال الخدمات بالمستشفى الجامعي

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شبوه برس - خاص - المكلا
الأحد 08 يناير 2017 08:57 مساءً

 

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دعماً جديداً للشرائح الكادحة في المجتمع وفي مقدمتهم ذوي الدخل المحدود وعمال الخدمات والمتعاقدين في مستشفى الجامعي لطب النساء والولادة.

وفي هذا الإطار زار وفد من الهيئة برئاسة مشرف مشاريع الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت شوقي التميمي صباح اليوم، المستشفى الجامعي لطب النساء والولادة والقسطرة القلبية، لملامسة احتياجات العاملين فيها من ذوي الدخل المحدود وتوزيع مساعدات إنسانية من مواد غذائية وأغطية وبطانيات، الى جانب تفقد اقسام المستشفى ورفع الاحتياجات الضرورية من أجهزة طبية ومعدات.

 

وأوضح عبدالله المسافري، رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت، أن هذه المساعدات تندرج في سياق الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني وحرصها على تخفيف وطأة المعاناة، مؤكداً على الحرص التي تبدله الهيئة للمساهمة في رفع المعاناة عن المحتاجين، وخاصة الشرائح الكادحة في المجتمع.

هذا ولم تفارق الابتسامة وجوه المتعاقدون وأصحاب الدخل المحدود بالمستشفى فور رؤيتهم فريق الهلال الأحمر الإماراتي رغم ما تحمله قلوبهم من أحزان و هموم، عبروا بفرحة غامرة عن فرحة تخفي بؤسهم وما تركت لهم هذا اللفتة الإنسانية أثرا طيبا في نفوسهم، حيث أشادوا بدولة الإمارات العربية حكومة وشعب، وبجهودها المبذولة في عملية الإغاثة المستمرة لأبناء حضرموت، منوهين بما يعانونه من ضيق في الحياة؛ نتيجة للأزمات المتراكمة

 

*- المكلا – علي الجفري تصوير احمد بانافع

 

 

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