أبرز عمليات التفجيرات والإغتيالات التي ضربت العاصمة المؤقتة #عدن منذ مايو من العام 2015م.

6 مايو اغتيال قائد المنطقة العسكرية الرابعة العقيد علي ناصر هادي عقب سيطرة المليشيا على التواهي.

6 أكتوبر وقوع اربعة انفجارات في عدن من بينها فندق القصر الذي اتخذته الحكومة مقرًا لها.

6 ديسمبر مقتل محافظ عدن اللواء جعفر محمد سعد في هجوم ناجم عن انفجار استهدف موكبه في منطقة التواهي.

حوادث العام 2016م

10 يناير اغتيال العقيد علي صالح الناخبي احد منتسبي الامن السياسي في المنصورة.

12 يناير اغتيال مسؤول التحريات في مطار عدن أمين شائف، أمام منزله في المنصورة.

13 اغتيال جنديان من شرطة المرور وسط عدن.

27 يناير مسلحون يغتالون عقيدا يعمل في المنطقة الحرة بعدن.

31 يناير مقتل الشيخ راوي في عدن بعد خطفه من قبل مجهولين.

28 فبراير اغتيال الشيخ عبدالرحمن المرعي العدني.

4 مارس ارتكبت مجزرة داخل دار للعجزة والمسنين اسفرت عن مقتل العديد منهم.

5 مارس اغتيال مدير قسم شرطة التواهي العميد سالم ملقاط.

25 مارس سلسلة انفجارات تهز مدينة عدن وتتسبب في مقتل العشرات.

26 مارس اغتيال مسؤول بشرطة القاهرة يدعى محمد الويكا.

28 مارس قتل وجرح المئات من المواطنين في سلسلة انفجارات في مستودع للأسلحة.

2 ابريل اغتيال الجندي اكرم محمد قائد اثناء تواجده امام منزله في كريتر.

10 ابريل اغتيال أمين عام محلي المنصورة أحمد الحيدري ونجله.

12 ابريل مقتل خمسة من الجيش الوطني بتفجير انتحاري بالشيخ عثمان.

15 ابريل سيارة مفخخة تستهدف مبنى وزارة الخارجية في المنصورة بعدن.

25 ابريل إعدام شاب بعد خطفه بساعات في عدن.

29 ابريل اغتيال مدير مرور عدن العقيد مروان عبده بمنطقة الممدارة.

3 مايو مسلحون مجهولون يغتالون نجل قيادي في المقاومة بالممدارة.

6 مايو اغتيال مدير السجن المركزي وهاد عون.

23 مايو سقوط العشرات في معسكر الصولبان جراء تفجير انتحاري.

15 يونيو اغتيال الجندي حافظ البيتي امام منزله في دار سعد.

20 يونيو اصابة مدير جهاز البحث الجنائي علاء السقاف بجراح اثر استهداف سيارته بعبوة ناسفة.

23 يونيو اندلاع اشتباكات عنيفة بين عناصر من الحزام الأمني وكتائب المحضار في الشيخ عثمان.

6 يوليو هجوم انتحاري يستهدف بوابة معسكر الصولبان في عدن ويخلف عددا من القتلى والجرحي.

7 يوليو انفجار قنبلة بالقرب من مركز شرطة بالقلوعة.

20 يوليو قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة بالقرب من حاجز أمني في المنصورة.

22 يوليو مجهولون يستهدفون بوابة المطار بقذائف الاربي جي.

23 يوليو اغتيال الشيخ عبدالرحمن الزهري في عدن.

27 يوليو مسلحون مجهولون يغتالون الشيخ طارق السعدي بالمنصورة.

30 يوليو مقتل ضابط أمن بعبوة ناسفة في عدن.

31 يوليو اغتيال قائد مقاومة لودر صالح عيدروس في محافظة عدن جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته.

5 اغسطس انفجار عبوة ناسفة جوار حاجز أمني في المنصورة.

14 اغسطس انفجار سيارة مفخخة بسوق سوداء لبيع المشتقات النفطية وسقوط قتلى وجرحى.

15 اغسطس إغتيال القيادي في حزب الاصلاح وخطيب جامع الرضا صالح حليس

22اغسطس اغتيال العقيد عباس سعيد أحد ضباط البحث الجنائي.

24 اغسطس انفجار عنيف يهز عدن ومقتل جنديان واصابة 4 آخرين بانفجار لغم بمنطقة بئر احمد.

26 اغسطس اغتيال القيادي السابق في المقاومة الشعبية غسان سالم الجفري.

29 اغسطس مقتل اكثر من 60 شخص جراء انفجار وقع في مكان احتجاز للاسرى تشرف عليه كتائب المحضار.

4 سبتمبر مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت حاجز أمني بعدن.

30 سبتمبر اغتيال الضابط السابق في الأمن السياسي علي مقبل في عدن.

1 اكتوبر انفجار عنيف في حي كريتر ومقتل منفذ العملية.

29 اكتوبر سيارة مفخخة تستهدف فرع البنك المركزي في عدن.

22 نوفمبر اغتيال ضابط الأمن في مطار عدن، عبدالرحيم الضالعي.

23 نوفمبر مقتل شخص واصابة 3 آخرين في اشتباكات بين عناصر أمنية ومسلحين.

10 ديسمبر مقتل خمسة جنود في انفجار لغم بمنطقة جعولة شمال عدن

10 ديسمبر عشرات القتلى والجرحى بانفجار استهدف جنودا بمعسكر الصولبان بعدن

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