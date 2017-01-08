الأصلاح يتخلف عن شرف تحرير ‘‘باب المندب‘‘

لا يزال حزب الانتهازية الإصلاح يواصل تأمره على الشرعية وعلى أبناء تعز أنفسهم ، الإصلاح المشغول بالدس بين الجنوبيين رفض أن يتحرك على الأرض بقواته وأنصاره كما يدعي ، مع ان الاتفاق عسكريا ان يكون هناك تزامن بين محور ذباب المتقدم من باب المندب وبدعم قوات التحالف وجبهات تعز على الأرض بشكل متوازي لتحقيق نتائج عسكرية سريعة في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيين .

ولكن خيانات الاصلاح وتأمرهم على الشعب في الجنوب والشمال وعلى الشرعية التي منحته وتمنحه حجما أكبر منه ومستمر .. ويعرف أخوتنا في الشمال أن الإصلاح في تأمره لا يقل عن ما يقوم به الانقلابيين والحوثيين معا.. الإصلاح كما خان ويخون الجنوب فإنه ما يزال مستمر في خيانة الشرعية وتعز .

*- لطفي شطارة – سياسي واعلامي جنوبي

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