حضرموت تتضامن مع ‘‘الكثيري‘‘ بعد التهديدات التي تلقاها بالقتل

تتواصل في حضرموت حملة الإدانة والإستنكار لعملية التهديد بالتصفية الجسدية التي تعرض لها القيادي بالمجلس التنسيقي لقوى تحرير وإستقلال الجنوب العربي رئيس اللجنة السياسية بمؤتمر حضرموت الجامع وعضو اللجنة التنفيذية _رئيس الدائرة الإعلامية في حزب رابطة الجنوب العربي (الحر) المناضل الاستاذ علي الكثيري عبر رسائل البريد الالكتروني والصفحات والارقام على مواقع التواصل الإجتماعي (الفيسبوك والوتساب)

الشيخ احمد بامعلم - القيادي بالمجلس التنسيقي - قال في تصريح له أن هذا التهديد لابد أن يؤخذ على محمل الجد، واضاف " أنه لمن المعيب والمخزي إصدار تهديدات لأحد قيادات المجلس التنسيقي بحضرموت، مؤكداً على أن تهديدات هولاء الاقزام للأستاذ علي الكثيري يدل على "عنجهية مقيته.

الاستاد سالم باعثمان - القيادي بالمجلس التنسيقي- أستهجن ماتعرض له الاستاذ علي الكثيري من تهديدات، واصفاً إياها بـ "الحماقة".

الدكتور خالد بلخشر علي عبدالله الكثيري( أبوهمدان) من الشخصيات الحضرمية التي لا تملك إلا أن تحترمها حتى إذا اختلفت معها في بعض الجزئيات.

أبو همدان من أكثر الرموز الوطنية حبا وعشقا لحضرموت فقد عرفته عن قرب وخبرته كثيرا في مواقف عدة.

تأسفت، وتألمت كثيرا لما تعرض له من حملة تشويه وتشكيك بل وصلت الدناءة بالبعض إلى تهديده بالقتل!!

أي أخلاق هذه ؟! ولأي قواعد للاختلاف تؤسس هذه الأفعال؟؟

وعلى صعيد حضرموت فقد جاءت أولى أولى الردود على لسان القيادي بالمجلس التنسيقي الاستاد رائد باجابر الذي أدان وبشده التهديدات التي تعرض لها الاستاذ علي الكثيري. معلناً تضامن المجلس التنسيقي لقوى تحرير واستقلال الجنوب العربي بحضرموت مع الأستاذ علي الكثيري وجميع اعضاء ومنتسبي حراك الجنوب العربي محذراً من المساس به.

على صعيد آخر أصدر المجلس التنسيقي لقوى تحرير واستقلال الجنوب العربي بحضرموت بيان هام حول الحادثة.

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان هام صادر عن المجلس التنسيقي لقوى تحرير واستقلال الجنوب العربي بحضرموت.

تابعت قيادة وأعضاء المجلس التنسيقي لقوى تحرير وإستقلال الجنوب العربي بحضرموت بقلق بالغ ماتعرض له القيادي في المجلس التنسيقي علي عبدالله الكثيري من تهديدات بالقتل وصلت له عبر بريده الإلكتروني ومواقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك" " والوتساب"والتي كان مصدرها اسماء وهمية.

إن المجلس التنسيقي بحضرموت إذ يدين ويستنكر ماتعرض له أحد قيادات المجلس التنسيقي ورئيس اللجنة السياسية بتحضيرية مؤتمر حضرموت الجامع من تهديدات ووعيد يحذر وبلهجه شديدة هؤلاء الاقزام ومن يقف وراءهم ويدعمهم ويساندهم من الإقدام على المساس بشخص الاستاذ علي الكثيري . ويعد المجلس التنسيقي بالرد المناسب في حال تعرض الاستاذ علي الكثيري لأي مكروه. ويعتبر المجلس تلك التهديدات ناتجه عن إفلاس اخلاقي ووطني..

كما يدين ويستنكر المجلس التنسيقي وبشدةإقدام هولاء الاقزام على شن تلك الهجمة البائسة. ويشيد بصمود وشجاعة وثبات الاستاذ الكثيري وجميع ابناء الجنوب العربي عموماً في وجه الإحتلال اليمني الهمجي والمتخلف وأزلامـــه.

المجلس التنسيقي بحضرموت يطالب قيادات ومكونات الحراك الجنوبي ومنظمات المجتمع المدني بالجنوب، ومؤتمر حضرموت الجامع ومحافظ محافظة حضرموت اللواء احمدسعيد بن بريك والوكيل الاول المقدم عمر بن حبريش رئيس حلف حضرموت ورئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر حضرموت الجامع ، للتنديد بهجمة التهديد والتشويه التي تستهدف الاستاذ علي الكثيري .

المجد والخلود لشهداء الجنوب العربي

.. والشفاء العاجل للجرحى ..

والحرية للأسرى ...

وإنها لثورة حتى النصر والإستقلال.

صادر عن :

المجلس التنسيقي لقوى تحرير واستقلال الجنوب العربي بحضرموت

1- المجلس الأعلى للثورة السلمية

2- المجلس الوطني الأعلى لنضال السلمي لتحرير وستعادة دولة الجنوب

3- المجلس الأعلى للحراك السلمي

4- حزب رابطة الجنوب العربي الحر (( الرابطة ))

5- الهيئة الشرعية الجنوبية للأفتاء والأرشاد

6- القوى الشبابية المستقله لتحرير والاستقلال

7- قطاع الشباب والطلاب

8- رابطة شباب الجنوب العربي الديمقراطي (( رشد ))

9- اتحاد شباب الجنوب

10- الحركة الشبابية والطلابية

11- القيادة الميدانية

12- قطاع المراة

13- الحركة النسوية

14- قطاع المراة بحزب الرابطة

2017/1/8م.

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