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الأحد 08 يناير 2017 04:34 مساءً

بصدد قتال الجنوبيين في المناطق الشمالية، ،،

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كثر الحديث عن مشاركة الجنوبيين في القتال في المناطق الشمالية بين معارض ومؤيد وفي اعتقادي ان المهم هو في كيفية هذه المشاركة وبأي طريقة وتحت اي اسم او مظله هي من تحدد تأييد مثل هذه المشاركة او رفضها فإذا كانت هذه المشاركة لجيش رسمي معتمد ضمن مؤسسات الدولة والسلطة الشرعيه اي الجيش الوطني فهذا أمر آخر وعملية المشاركة شيئ طبيعى لأن مثل هولاء لايشاركون كجنوبيين بل كوحدات عسكريه رسمية تابعه للحكومة الشرعية. .

 

اما اذا كانت مثل هذه المشاركة باسم مليشيات غير منطوية في المؤسسات العسكرية فهي مرفوضة لان مثل هذه المشاركة التى لا تكون لوحدات عسكرية نظامية تابعة للدولة يتم تصنيفهم بالمرتزقة ولا يوجد لهم اي ضمانات او حقوق لمن يقتل وبالتالي من يقتل يقتل  بأجر ه .. كما ان وجود مثل هذه المليشيات حتى في مناطق الجنوب خارج المؤسسات العسكرية هو أمر اولا ليس لا لصالحهم وضمان حقوقهم ولا لصالح الجنوب بل أن وجود مليشيات مسلحة غير معتمدة رسميا تمثل غدا بعد إنتهاء الحرب كارثة عندما يتم تركهم في الشارع للمجهول والاستقطابات ولنا في هذا الجانب تجارب كثيرة في أكثر من بلد عربي لمثل هذه المليشيات التى تحولت إلى التناحر فيما بينها وتم توظيفها من قبل أطراف واجندات خارجية. ..

 

صالح قحطان المحرمي

8 يناير 2017م

 

 

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