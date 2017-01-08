الجنوب.. في مواجهة التحديات

اظهرت لنا الفترة الماضية عمق الازمة التي نعيشها في الجنوب والتي تعود إلى حجم ما تعرض له الجنوب خلال المراحل الماضية من تدمير وتفكيك لكل البنى الاجتماعية والسياسية والدينية والاقتصادية والاسرية وتأثيرها على بنية العقل الجنوبي .

ربما لم نكتشف حجم وتاثير ذلك على الممارسات والسلوك والتفاعل الاجتماعي في الفترة السابقة التي سبقت تحرير الجنوب من قوى الاستبداد والقمع العسكري ، وهو الأمر الذي يتطلب منّا التعامل مع معطيات الواقع الجديد بشكل اكثر عمقاً لمعرفة القدرات المتاحة لدى مكونات المجتمع بتنوعه الاجتماعي والسياسي لما من شانه تهيئة اسباب التحول من حالة التذرر إلى حالة الإجماع الوطني كضمان رئيسي لرسم ملامح مستقبل قائم على الوئام الاجتماعي والعيش المشترك ، بعيدا عن تكرار صراعات الماضي وتجاوز تعقيدات الحاضر .

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