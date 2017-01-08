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اخبار المحافظات

البدء بنزع ألغام الانقلابيين في ذباب جبهة ‘‘باب المندب‘‘ .

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شبوه برس - خاص - باب المندب
الأحد 08 يناير 2017 01:51 مساءً

 

باشرت فرق وخبراء نزع الألغام الذين يتبعون قوات الجيش الوطني وبرنامج نزع الألغام، عملية نزع عددا كبيرا من الألغام التي زرعتها الميليشيات الانقلابية في منطقة ذباب بجبهة باب المندب الساحلية.

وكانت الميليشيات الانقلابية زرعت كميات كبيرة من الألغام في محاولة منها لوقف تقدم وانتصارات قوات الجيش والمقاومة بدعم من قوات التحالف العربي في جبهات الساحل الغربي، حيث نجحت بالسيطرة على منطقة ذباب ومعسكر العمري.

وفجر السبت، انطلقت عملية الرمح الذهبي بمشاركة قوات كبيرة من الجيش والمقاومة معززة بآليات وأسلحة حديثة ومساندة مقاتلات التحالف العربي لفك الحصار وتحرير تعز

 

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