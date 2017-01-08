الشهيد عمر الصبيحي ... رحيل شامخ

(( مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ))

صدق الله العظيم

وترجل الفارس ..نعم ترجل شامخ من شوامخ الجنوب ترجل اليوم الفارس عمر سعيد سالم الصبيحي قائد اللواء الثالث حزم ترجل في جبهة كهبوب.. ترجل ذلك الفارس اللطيف الحيي القوي قوة صخور جبال الصبيحة التي كانت منحوتة قسماته وشجاعته من قساوتها وصلابتها كان شديد الباس لطيف المعشر قوي الحضور.. نعم رحل ونحن بامس الحاجة اليه.. لكنها البطولة وصلابة الشجعان لا تنتظر الرحيل والاستشهاد بل تطلبه وتسعى حثيثا اليه

رحل عمر مساء سبت جنوبي من سبوت كثيرة تقطف خيرة الرجال ...رحل في سبت 7 يناير 2017م في معركة من معارك العز والكرامة والشرف التي لا يتصدى لها الا أشجع وانبل الرجال واصدقهم مع ذاته ومع ربه ثم مع وطنه وشعبه رحل مقاتلا ضد مليشيات آلافك والقتل والاحتلال في منطقة ذباب

عرفته مناضلا صادقا في مراحل النضال السلمي.ثم تابعته قائدا فذا في معارك الشرف والصمود التي خاضتها المقاومة الجنوبية منذ وطئت اقدام الغزاة ارض الجنوب.... كان يحمل هم الجنوب وامل الجنوب فقدم نفسه من اجل الجنوب

وكان لسان حاله يقول

والجود بالنفس اقصى غاية الجود

رحم الله الشهيد عمر سعيد وأسكنه فسيح جناته والهم اهله وذويه الصبر والسلوان

انا لله وانا اليه واجعون

صالح علي الدويل باراس

السبت 7/يناير / 2017 م

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