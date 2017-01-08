شيخ يمني : جبهات الجنوبيين تتقدم وجبهات الشماليين محلك سر

قال شيخ قبلي بارز من قبيلة حاشد شمال اليمن ان الجنوبيين تمكنوا من تحقيق تقدم كبير في جباتهم في مواجهة القوات الموالية للحوثيين وصالح في حين ظلت الجبهات التي توجد في الشمال دونما أي تحرك.

وقال امين عاطف وهو احد مشائخ قبيلة حاشد على صفحته الخاصة معلقا على الاحداث الاخيرة بجبهات باب المندب وذوباب وغيرها :" جبهات الجنوبيين تتقدم وجبهات الشماليين محلك سر.

وتمكن الجنوبيون خلال الحرب الاخيرة من تحرير 99% من مناطقهم من سيطرة القوات الموالية للحوثيين في حين فشلت قوات في الشمال من تحقيق أي تقدم يذكر .

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