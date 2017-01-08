صحفي جنوبي يحذر من إقصاء قيادات المقاومة الجنوبية في السلطة وإعادة قوى النفوذ مجددا الى عدن

قال الصحفي الجنوبي ياسر اليافعي ان هناك للأسف هناك قوى في الشرعية باتت تتعامل مع القيادات الجنوبية، التي شاركت في السلطة كأدوات وليس شركاء كان لهم الدور الأبرز في تحرير المحافظات الجنوبية وتحقيق نصر للتحالف العربي وللشرعية .

واضاف اليافعي في مقال نشره "شبوه برس" بعنوان " شركاء لا أجراء" انه بات من الملاحظ مؤخرا ، ان الشرعية استخدمت هذه القيادات فقط لمرحلة معينة، كأدوات تساهم في تأمين عدن وتثبيت الامن والاستقرار، حتى تتمكن قوى النفوذ من العودة مجدداً الى عدن لتكون هي الامر الناهي وهي من تصدر القرارات وتتحكم في المشهد .

*- يمكنكم الاطلاع على ما كتبه اليافعي على الرابط التالي : اضغــــــط هنــــا

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