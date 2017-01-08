نبذه مختصره عن الشهيد قائد اللواء الثالث حزم العميد عمر سعيد الصبيحي الذي اغتيل اليوم بمواجهات بذوباب

استشهد يوم أمس في معركة استعادة باب المندب الجنوبي القائد الميداني قائد اللواء الثالث حزم العميد عمر سعيد الصبيحي في باب المندب.

والشهيد العميد عمر سعيد الصبيحي يعد من أبرز قيادات الحراك الجنوبي.

واستشهد الصبيحي خلال المعارك التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة بجبهة ذو باب في باب المندب.

والشهيد الصبيحي هو والد الشيخ وضاح عمر سعيد الصبيحي، مدير مكتب الأوقاف والارشاد بمحافظة لحج ، وعضو الهيئة الشرعية الجنوبية.

نبذه مختصره عن الشهيد العميد الركن عمر سعيد سالم عبدالله الصبيحي قائد اللواء الثالث حزم في جبهة كهبوب :

- من مواليد قرية صيح الفرشه في طور الباحه من اسرة فلاحيه فقيره في عام 1956.

- درس مراحله الاولى في طور الباحه.

- شارك في قوات الردع العربيه في لبنان عام 1977 في صفوف الجيش الجنوبي.

- خريج الكليه العسكريه 1979.

- ماجستير بدرجة امتياز في العلوم السياسيه من الاتحاد السوفيتي للاعوام 1983 - 1986.

- اعتقل العديد من المرات منذ بدء الحراك الجنوبي اثناء نظام صالح

- حاصل على ميدالية التفوق العلمي والعديد من الشهادات التقديريه.

- قائد اللواء الثالث حزم

- أنتخب عضواً في اللجنة المركزية للحزب الإشتراكي اليمني في المؤتمر العام الرابع ٢٠٠٠م

إستشهد غيلة برصاص قناص وهو في طليعة المقاتلين في جبهة (ذو باب) .

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