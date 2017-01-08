صحفي جنوبي يحذر من إقصاء قيادات المقاومة الجنوبية في السلطة وإعادة قوى النفوذ مجددا الى عدن قال الصحفي الجنوبي ياسر اليافعي ان هناك للأسف هناك قوى في الشرعية باتت تتعامل مع القيادات الجنوبية، التي شاركت في السلطة كأدوات وليس شركاء كان لهم الدور الأبرز في تحرير المحافظات الجنوبية وتحقيق نصر للتحالف العربي وللشرعية . واضاف اليافعي في مقال نشره "شبوه برس"

نبذه مختصره عن الشهيد قائد اللواء الثالث حزم العميد عمر سعيد الصبيحي الذي اغتيل اليوم بمواجهات بذوباب استشهد يوم أمس في معركة استعادة باب المندب الجنوبي القائد الميداني قائد اللواء الثالث حزم العميد عمر سعيد الصبيحي في باب المندب. والشهيد العميد عمر سعيد الصبيحي يعد من أبرز قيادات الحراك الجنوبي. واستشهد الصبيحي خلال المعارك التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة بجبهة ذو

فاسدو الانقلاب .. فاسدو الشرعية فساد المشروع الانقلابي لم يعد خافيا على أحد ، وتعوفد المراحل الأولى لظهوره وتطوره ووصوله إلى ما وصل إليه اليوم ـ تعود إلى أواخر سبعينات القرن الماضي عندما انتقل الحكم في عاصمة الجمهورية العربية اليمنية إلى أيدي مجموعة من اللصوص الطارئين على السياسة والعمل الوطني

على الرئيس هادي إعادة ربط باب المندب بالعاصمة عدن كما كانت قبل 1997 ؟؟ كتبت كذا مقالات ونداءات للرئيس هادي أهمها :- ١- في ٢١ يوليو ٢٠١٥ بعنوان ( الرئيس هادي مطالب بإعادة ربط باب المندب بعدن ) ٢- أعدت المطالبة في ١ أكتوبر ٢٠١٥ بعد اخبار تحرير جزيرة ميون الجنوبية المتحكمة علي باب المندب بفضل قوات المقاومة الجنوبية المدعومة بقوات التحالف