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اخبار المحافظات

على الرئيس هادي إعادة ربط باب المندب بالعاصمة عدن كما كانت قبل 1997 ؟؟

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شبوه برس - خاص - لندن
الأحد 08 يناير 2017 09:31 صباحاً

 

كتبت كذا مقالات ونداءات للرئيس هادي  أهمها :-

١- في ٢١ يوليو ٢٠١٥ بعنوان ( الرئيس هادي مطالب بإعادة ربط باب المندب بعدن )

٢- أعدت المطالبة في ١ أكتوبر ٢٠١٥ بعد اخبار تحرير جزيرة ميون الجنوبية المتحكمة علي باب المندب بفضل قوات المقاومة الجنوبية المدعومة بقوات التحالف العربي

السؤال الي متي يستشهدالجنوبيون من اجل باب المندب واليوم استشهد البطل عمر سعيد الصبيحي

في نفس الإطار في حين قرار صالح بضم باب المندب لمحافظة تعز في إطار تقسيمه الاداري عام 1997م لا يزال نافذ دون إلغاء ؟؟؟

الدكتور محمد علي السقاف

 

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