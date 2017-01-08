‘‘صور‘‘ من جبهة ذوباب في باب المندب تفضح قنوات إخوانية باليمن

نشر المصور الجنوبي صالح العبيدي المرافق للحملة العسكرية التي انطلقت اليوم السبت لتحرير مناطق غربية من محافظة تعز اليمنية ، فضحت بشكل واضح قنوات فضائية إخوانية تابعة للشرعية اليمنية .

وكانت وسائل إعلام إخوانية باليمن حاولت تزوير إنتصارات قوات الجيش والمقاومة الجنوبية التي تخوض معارك عنيفة غربي محافظة تعز في مناطق متاخمة لباب المندب ضد ميليشيات الحوثي وصالح ، وقامت بنسب الإنتصارات التي تحققت لقيادات عسكرية تابعة لها لم تشارك في العملية ولم تعلم حتى بموعد إنطلاقها .

الأمر الذي دفع المصور العبيدي الى نشر مجموعة من الصور التي تفضح تلك الإدعاءات الكاذبة التي تحاول أن تقلل من حجم قوات الجيش والمقاومة الجنوبية .

وبحسب مصادر عسكرية مشاركة في الحملة فإن العملية التي انطلقت اليوم بإسناد من قوات التحالف العربي تحت مسمى “الرمح الذهبي” يقودها أربع قيادات عسكرية جنوبية هم العميد الركن عبدالغني الصبيحي قايد المحور الغربي ولواء زايد ، واللواء هيثم قاسم طاهر ، والعميد عمر سعيد الصبيحي “أستشهد” وقوة اخرى تتبع القيادي السلفي بسام المحضار ، وجميع هذه القيادات جنوبية .

ذات وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان حاولت مؤخراً ايضاً بتزوير الحقائق التاريخية والعسكرية عبر نسب قيادة معركة تحرير العاصمة عدن لقائد عسكري اخر موالي لها ، في الوقت الذي قاد معركة تحرير عدن في يوليو 2015 هو القائد العسكري اللواء الشهيد جعفر محمد سعد الذي تقلد منصب محافظ عدن لشهرين قبل أن تغتاله ايادي الغدر والخيانة التي تحاول اليوم تزوير تلك الحقائق ونسبها لأخرين .

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