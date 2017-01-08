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اخبار المحافظات

كاتبه يمنية تخاطب التحالف العربي : حقيقه ‘‘حزب الاصلاح وسرقة البطولات‘‘

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شبوه برس - خاص - اليمن
الأحد 08 يناير 2017 09:13 صباحاً

 

(الصورة للشهيدين العميدين عمر الصبيحي وحريز الحالمي)

 

من عام 90 وحزب الاصلاح يسرق الاراضي في الجنوب والذي لا يصدق فليذهب الى البريقاء فما زالت املاك علي محسن الاحمر تسور ما يعادل 30 كيلومتر مربع .

من عام 90 وحزب الاصلاح يسرق الاغاثات ونفقات الارامل والمساكين والذي لا يصدق فليذهب لزيارة احد الارامل .

ولكن هذا كان في ظل حكمهم وسيطرتهم على الدوله .

#ولكن ان نرى خيرة رجال الجنوب يستشهدون بدمائهم الطاهره ويقدمون قوافل الشهداء دفاعآ عن السنه الى جانب دول التحالف ثم نرى حزب الاصلاح يسرق الانتصارات من على قنوات الشرعيه والتحالف فلا يمكن ان نرضى .

 

يا تحالف العرب انتم تهينون بهذا امّه انتم تهينون شعب انتم تسترخصون دماء ابطال مازالو في البقع يقاتلون وفي كل الجبهات يحاربون .

 

الرئيس هادي المحترم .

اعلم يا رئيس الدوله شرعيتك المزيفه لا تقدر تمنحك يوم واحد في عدن بمجرد فقط انسحاب ابناء الجنوب من الجبهات .

لا مقدشي يحميك ولا حزب الاصلاح يوفر لك خمسه متر مربع من الامان .

الى متى ستسمح لابواق الدعاره من على قنوات الشرعيه سرقة انتصارات ودماء ابناء الجنوب .

اقسم بمن رفع السبع وبسط السبع . لولا ابناء الجنوب الابطال لكنت منفي في دوله اجنبيه باقامه تدفع رسوم لتجديدها .

يكفي عبث يكفي هيانه للابطال .

 

*- بلقيس سلطان الريامي – اليمن

 

 

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