مصدر بجبهة البقع : عثرنا على جثث وبطاقات انتساب لعناصر الأخوان كانوا في صفوف الحوثيين

قال مصدر عسكري إن "قوات الجيش الوطني اقتحمت معسكراً (101) للانقلابيين في البقع بصعدة، وعثرت على قتلى من جماعة الإخوان المسلمين، في واقعة وصفتها بالفضيحة".

وقال المقاتل في صفوف قوات الجنوبية المشاركة بصعدة عبدالرحمن المفلحي على صفحته بالفيس بوك إن "عناصر من جماعة حزب الإصلاح يقاتلون في صفوف الانقلابيين"، وقد عثروا على بطاقات انتساب لجماعة الاخوان في اليمن .

واكدت مصادر عسكرية رفيعة في الجيش اليمني، العثور على جثث مقاتلين من جماعة الإخوان قتلوا وهم يقاتلون في صفوف الحوثيين في اليمن، في أحدث تأكيد على دور الجماعة المشبوه بالحرب.

وقد قتل العشرات من عناصر جماعة الإخوان في معارك مع المقاومة الشعبية في بلدة الزاهر بالبيضاء العام الماضي.

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