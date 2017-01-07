المحافظ الزبيدي يطالب اللجنة الدولية للصليب الاحمر بنقل مقرها الرئيسي الى عدن

شدد اللواء عيدروس الزُبيدي محافظ العاصمة عدن على ضرورة توسيع اللجنة الدولية للصليب الاحمر لعملها في عدن والمحافظات المجاورة ، ونقل مقرها الرئيسي الى عدن باعتبارها العاصمة المؤقتة للبلاد .

وثمن المحافظ الزبيدي الدور الانساني الذي قدمته المنظمة الدولية للصليب الاحمر في عدن قبل واثناء وبعد الحرب العدوانية الظالمة التي شنتها ميليشيا الحوثيين والمخلوع صالح على عدن والجنوب في مارس 2015 .

وأضاف نشكر للصليب الاحمر جهودهم الانسانية تلك ونتطلع لتوسيع نشاطهم في عدن وبقية المحافظات ، مؤكداً استعداده لتوفير الحماية الامنية ، وان عدن تعيش اوضاع امنية مستتبة جداً .

وتطرق المحافظ الزبيدي في اللقاء الذي جمعه برئيس واعضاء اللجنة الدولية للصليب الاحمر مساء اليوم السبت لمناقشة توسيع نشاط اللجنة الدولية الانساني في عدن والمحافظات المجاورة لها .

بدوره أشاد اليسكندرفت رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر في عدن بالجهود الكبيرة التي يبذلها محافظ العاصمة عدن في تحسين الاوضاع الامنية وتذليل أي صعوبات تواجه عمل اللجنة وتوفيره الحماية الامنية على اكمل وجه .

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