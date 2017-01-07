ماذا يعني تحرير ذباب من قبضة متمردي اليمن؟

شكل تحرير منطقة ذُباب، السبت، ضربة قوية لميليشيات الحوثي وصالح، ويمنعها من تهديد مضيق باب المندب ويحقق هدف التحالف العربي بحماية الملاحة البحرية في المضيق الذي يشكل الشريان التجاري الاستراتيجي لكافة دول العالم.

استراتيجيا يكتسب تحرير ذُباب أهمية خاصة، ويسهل من عملية تحرير ميناء المخا القريب، مما يعزز قدرة التحالف على تأمين كامل السواحل اليمنية على البحر الأحمر.

كما يؤمن تحرير منطقة ذباب مضيق باب المندب عسكريا بشكل كبير، ويعزز من القدرة على منع الانقلابيين من استغلال السواحل اليمنية لتهريب الأسلحة، والمتاجرة بقوت أبناء اليمن.

ويعتبر نجاح العملية العسكرية ثمرة للتخطيط العسكري الاستراتيجي للجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية بإسناد من التحالف العربي.

وبنظرة أعمق للعملية فإنها تؤشر بشكل لافت على عزم المقاومة الشعبية والتحالف العربي على تخليص اليمن من بقايا الانقلاب وقتلة الأطفال، وإبعاده عن الأجندات الخارجية، واستعادة الشرعية على كامل التراب اليمني. وبما يبقي اليمن عربياً بعيدا عن متناول من يعتقدون بأن سواحل اليمن ستكون مقراً لأساطيلهم.

*- سكاي نيوز

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