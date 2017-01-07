منذ دقيقتان
حزب الاصلاح يسرق إنتصارات المقاومة الجنوبية وتحرير باب المندب وذوباب
  مع بدء عمليات معارك إستعادة مواقع واسعه في باب المندب من قبل الجيش الوطني وكل أفراده جنوبيين والمقاومة الجنوبية ، سارعت قنوات يمنية إلى سرقة الإنتصارات ونسبها لقيادات شمالية ومقاومة تعز التي لم تتجاوز حافة البعرارة ولم تشارك في معركة تحرير باب المندب وهو أرض جنوبية
منذ 4 دقائق
حزب رابطة الجنوب العربي الحر (الرابطة) ينعي استشهاد العميد عمر الصبيحي
  أصدر حزب رابطة الجنوب العربي الحر (الرابطة) بيان نعي استشهاد العميد عمر سعيد الصبيحي قائد اللواء ثالث حزم واحد أبرز قيادات الحراك الجنوبي ، رئيس مجلس الحراك بمحافظة عدن جاء فيه :   بسم الله الرحمن الرحيم بيان هام (مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا
منذ ساعتان
رغم خطورة سيول الأمطار : سيلة كريتر ستتحول لمركز تجاري
  أنا ضد البناء العشوائي و الغير منظم و تشويه مدينة عدن و معالمها ، و أستبشرنا خيراً عندما بدأت حملة لإزالة البناء العشوائي و دشنت الحملة من مدينة كريتر وبالتحديد من موقع السائلة الكبرى التي تعتبر المجرى الرئيسي لمياه السيول و الأمطار لمدينة كريتر وجبل شمسان .  مالم
منذ ساعتان و 9 دقائق
حضرموت لن تكون مطية لرموز صنعها الآخرون
  القافلة تمشي والعزاء في من تخلف وبعد اسمحوا لي بالآتي ،، نحن جميعا حضارم متساوين كأسنان المشط ، وحضرموت حقا بحاجتكم ، وكلن على قدر مساهمته ، لكن اتضح أن ( نظرية الاختلاف رحمة ، حقا مفيد في الجانب الفقهي ) لكن في مشروع حضرموت ونجاح المؤتمر ، اتوقع عكس ذلك ، اكيد الجميع با
منذ ساعتان و 14 دقيقه
بعد منعها دعم اللواء 19 ببيحان وسقوط مواقع بيد الحوثي ..جهات اصلاحية تسعى لربط الحراك الجنوبي بالحوثيين
  قالت مصادر في الحراك الجنوبي ان قيادات اصلاحية ووسائل إعلام تابعة لها حاولت خلال الايام القليلة الماضية التغطية على فضيحة منع أي إمدادات لقوات اللواء 19 ببيحان وهو الأمر الذي اسفر عن سقوط مواقع كانت قد حررتها المقاومة الجنوبية وقوات الجيش بيد الحوثيين مرة اخرى . واكدت
الرئيسية اخبار المحافظات حزب رابطة الجنوب العربي الحر (الرابطة) ينعي استشهاد العميد عمر الصبيحي
اخبار المحافظات

حزب رابطة الجنوب العربي الحر (الرابطة) ينعي استشهاد العميد عمر الصبيحي

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
السبت 07 يناير 2017 09:00 مساءً

 

أصدر حزب رابطة الجنوب العربي الحر (الرابطة) بيان نعي استشهاد العميد عمر سعيد الصبيحي قائد اللواء ثالث حزم واحد أبرز قيادات الحراك الجنوبي ، رئيس مجلس الحراك بمحافظة عدن جاء فيه :

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان هام

(مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا)  صدق الله العظيم .

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نباء  استشهاد القائد البطل الأخ العميد عمر سعيد الصبيحي قائد اللواء ثالث حزم واحد أبرز قيادات الحراك الجنوبي ، رئيس مجلس الحراك بمحافظة عدن ، حيث ارتقى يومنا هذا السبت 7 يناير 2016م شهيدا في معارك الشرف بمنطقة ذباب بباب المندب .

إن الجنوب العربي قد فقد باستشهاد العميد عمر سعيد الصبيحي واحدا من أفضل وأصدق أبنائه وأحد أبطاله الذين سجلوا على مدار الأعوام الماضية ملاحم رائعة في مواجهة الاحتلال وممارساته ومشاريعه وكان لهم الشرف في الانطلاق بمارد الثورة التحررية الجنوبية وصولا إلى قيادة المقاومة الوطنية الجنوبية التي قهرت جحافل المليشيات الحوفاشية الغازية والتي أنجزت تحرير محافظات الجنوب العربي من دنسها ..

إننا إذ نعزي أنفسنا وعموم شعبنا لنتوجه بأصدق تعازينا إلى أسرة الشهيد وأهله وذويه.. سائلين المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله جميل الصبر والسلوان .

صادر عن

حزب رابطة الجنوب العربي الحر (الرابطة)

عدن - 7 يناير 2016م

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة