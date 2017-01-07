حزب رابطة الجنوب العربي الحر (الرابطة) ينعي استشهاد العميد عمر الصبيحي

أصدر حزب رابطة الجنوب العربي الحر (الرابطة) بيان نعي استشهاد العميد عمر سعيد الصبيحي قائد اللواء ثالث حزم واحد أبرز قيادات الحراك الجنوبي ، رئيس مجلس الحراك بمحافظة عدن جاء فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان هام

(مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا) صدق الله العظيم .

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نباء استشهاد القائد البطل الأخ العميد عمر سعيد الصبيحي قائد اللواء ثالث حزم واحد أبرز قيادات الحراك الجنوبي ، رئيس مجلس الحراك بمحافظة عدن ، حيث ارتقى يومنا هذا السبت 7 يناير 2016م شهيدا في معارك الشرف بمنطقة ذباب بباب المندب .

إن الجنوب العربي قد فقد باستشهاد العميد عمر سعيد الصبيحي واحدا من أفضل وأصدق أبنائه وأحد أبطاله الذين سجلوا على مدار الأعوام الماضية ملاحم رائعة في مواجهة الاحتلال وممارساته ومشاريعه وكان لهم الشرف في الانطلاق بمارد الثورة التحررية الجنوبية وصولا إلى قيادة المقاومة الوطنية الجنوبية التي قهرت جحافل المليشيات الحوفاشية الغازية والتي أنجزت تحرير محافظات الجنوب العربي من دنسها ..

إننا إذ نعزي أنفسنا وعموم شعبنا لنتوجه بأصدق تعازينا إلى أسرة الشهيد وأهله وذويه.. سائلين المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله جميل الصبر والسلوان .

صادر عن

حزب رابطة الجنوب العربي الحر (الرابطة)

عدن - 7 يناير 2016م

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