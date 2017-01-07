رغم خطورة سيول الأمطار : سيلة كريتر ستتحول لمركز تجاري

أنا ضد البناء العشوائي و الغير منظم و تشويه مدينة عدن و معالمها ، و أستبشرنا خيراً عندما بدأت حملة لإزالة البناء العشوائي و دشنت الحملة من مدينة كريتر وبالتحديد من موقع السائلة الكبرى التي تعتبر المجرى الرئيسي لمياه السيول و الأمطار لمدينة كريتر وجبل شمسان .

مالم يخطر على بشر و خصوصاً أبناء عدن و أهاليها أن يأتي شخص من أبناء عدن الأوائل وهو مدير عام مديرية صيرة / خالد سيدو نور والذي يدّعي ليل نهار حبه لعدن و أبنائها أن يقوم بإزالة بناء عشوائي للفقراء ليقوم مرة أخرى بمحاولة صرف الموقع نفسه لشخص متنفذ لغرض بناء مركز تجاري فوق سائلة كريتر الكبرى .

أرفق لكم صورة من مذكرة مدير عام مكتب الاشغال العامة و الطرق المهندس حسين عوض العقربي وهو يوجه مذكرة للأخ محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي يرفض فيها مقترح مدير عام مديرية صيرة خالد سيدوا نور بالتصرف بالسائلة .

{ أحمد سعيد كرامة }

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