منذ دقيقه
رغم خطورة سيول الأمطار : سيلة كريتر ستتحول لمركز تجاري
  أنا ضد البناء العشوائي و الغير منظم و تشويه مدينة عدن و معالمها ، و أستبشرنا خيراً عندما بدأت حملة لإزالة البناء العشوائي و دشنت الحملة من مدينة كريتر وبالتحديد من موقع السائلة الكبرى التي تعتبر المجرى الرئيسي لمياه السيول و الأمطار لمدينة كريتر وجبل شمسان .  مالم
منذ 10 دقائق
حضرموت لن تكون مطية لرموز صنعها الآخرون
  القافلة تمشي والعزاء في من تخلف وبعد اسمحوا لي بالآتي ،، نحن جميعا حضارم متساوين كأسنان المشط ، وحضرموت حقا بحاجتكم ، وكلن على قدر مساهمته ، لكن اتضح أن ( نظرية الاختلاف رحمة ، حقا مفيد في الجانب الفقهي ) لكن في مشروع حضرموت ونجاح المؤتمر ، اتوقع عكس ذلك ، اكيد الجميع با
منذ 15 دقيقه
بعد منعها دعم اللواء 19 ببيحان وسقوط مواقع بيد الحوثي ..جهات اصلاحية تسعى لربط الحراك الجنوبي بالحوثيين
  قالت مصادر في الحراك الجنوبي ان قيادات اصلاحية ووسائل إعلام تابعة لها حاولت خلال الايام القليلة الماضية التغطية على فضيحة منع أي إمدادات لقوات اللواء 19 ببيحان وهو الأمر الذي اسفر عن سقوط مواقع كانت قد حررتها المقاومة الجنوبية وقوات الجيش بيد الحوثيين مرة اخرى . واكدت
منذ 21 دقيقه
مجزرة سناح الضالع .. توصيف قانوني
  توطئة : هذا المقال كتوصيف قانوني للوقائع التي شهدتها مدينة الضالع ـــ مجزرة سناح ـــ من انتهاكات صارخة وجسيمة طالت السكان المواطنين ومنازلهم من قبل وحدات عسكرية نظامية تتبع الجيش في الجمهورية اليمنية في مطلع شهر يناير من عام 2014م .. وقد كتبته حينذاك . ( 1 ) جرائم الحرب : إن
منذ 25 دقيقه
عدالة انتقالية يا أصحاب التصالح و التسامح !
  يتكرر رفع شعار التصالح و التسامح في جنوب اليمن ،  منذ سنوات عديدة، كلما حان موعد ذكرى أحداث 13 يناير الدموية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، و تنقضي المناسبة دون تحقيق شيء، و يتكرر الأمر الشعاراتي ذاته كل عام و يتم لوك الشعار كعلكة دون كلل أو ملل..! مرت دول كثيرة
الرئيسية اخبار المحافظات رغم خطورة سيول الأمطار : سيلة كريتر ستتحول لمركز تجاري
اخبار المحافظات

رغم خطورة سيول الأمطار : سيلة كريتر ستتحول لمركز تجاري

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
السبت 07 يناير 2017 07:04 مساءً

 

أنا ضد البناء العشوائي و الغير منظم و تشويه مدينة عدن و معالمها ، و أستبشرنا خيراً عندما بدأت حملة لإزالة البناء العشوائي و دشنت الحملة من مدينة كريتر وبالتحديد من موقع السائلة الكبرى التي تعتبر المجرى الرئيسي لمياه السيول و الأمطار لمدينة كريتر وجبل شمسان . 

مالم يخطر على بشر و خصوصاً أبناء عدن و أهاليها أن يأتي شخص من أبناء عدن الأوائل وهو مدير عام مديرية صيرة / خالد سيدو نور والذي يدّعي ليل نهار حبه لعدن و أبنائها أن يقوم بإزالة بناء عشوائي للفقراء ليقوم مرة أخرى بمحاولة صرف الموقع نفسه لشخص متنفذ لغرض بناء مركز تجاري فوق سائلة كريتر الكبرى  .  

 

أرفق لكم صورة من مذكرة مدير عام مكتب الاشغال العامة و الطرق المهندس حسين عوض العقربي وهو يوجه مذكرة للأخ محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي يرفض فيها مقترح مدير عام مديرية صيرة خالد سيدوا نور بالتصرف بالسائلة .       

 

{ أحمد سعيد كرامة }

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة