القافلة تمشي والعزاء في من تخلف

وبعد اسمحوا لي بالآتي ،،

نحن جميعا حضارم متساوين كأسنان المشط ، وحضرموت حقا بحاجتكم ، وكلن على قدر مساهمته ، لكن اتضح أن ( نظرية الاختلاف رحمة ، حقا مفيد في الجانب الفقهي ) لكن في مشروع حضرموت ونجاح المؤتمر ، اتوقع عكس ذلك ، اكيد الجميع با يتجاوز هذة المرحلة ، لا اتوقع أحد يستطيع تعطيل هذا الحدث العظيم ، وتأكدوا حضرموت لن تكون مطية لرموز صنعها الآخرون ، ويجب على الجميع التعامل مع هذا الحدث بصدق النية ، وليس بالالتفاف المخادع ،

المؤتمر الحضرمي ، باينعقد ، ومخرجاته ستجعلونها ، أنتم من يهمكم حضرموت ، مفيدة 100% ومعبرة عن كل حضرمي أين ماهو ، معارض ومؤيد

كذلك المرحلة الثانية ، سنشاهد وبا نسمع ما يوجع اسماعنا من كتابات حول مخرجات المؤتمر ، وكذلك سوف تتجاوزونها ،

المهم والأخطر الدفع بالمخرجات والاصطفاف حولها ، هنا يحضر الوطن ومدى حبك له ، هنا دور الجميع ،

وجب علينا أن نتجاوز الخلاف وأجعلوا من أنفسكم متناغمين لكي يحضي المؤتمر بمشاركة الجميع ، ومن أبى ، عليه أن يدعم المخرجات حتى لو لم يكون مشارك ، والأهم الدفع بالمخرجات لتكون هي واقع الجميع ، ومن ومن اخذتهم العزة بالأثم خارج هذا المثلث ،اتوقع لن يكون له مكان في حضرموت ،

القافلة تمشي والعزاء في من تخلف ،

*- أبوبكر بن عبدالرحيم با وزير

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