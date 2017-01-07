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اخبار المحافظات

حضرموت لن تكون مطية لرموز صنعها الآخرون

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شبوه برس - خاص - المكلا
السبت 07 يناير 2017 06:55 مساءً

 

القافلة تمشي والعزاء في من تخلف

وبعد اسمحوا لي بالآتي ،،

نحن جميعا حضارم متساوين كأسنان المشط ، وحضرموت حقا بحاجتكم ، وكلن على قدر مساهمته ، لكن اتضح أن ( نظرية الاختلاف رحمة ، حقا مفيد في الجانب الفقهي ) لكن في مشروع حضرموت ونجاح المؤتمر ، اتوقع عكس ذلك ، اكيد الجميع با يتجاوز هذة المرحلة ، لا اتوقع أحد يستطيع تعطيل هذا الحدث العظيم ، وتأكدوا حضرموت لن تكون مطية لرموز صنعها الآخرون ، ويجب على الجميع التعامل مع هذا الحدث بصدق النية ، وليس بالالتفاف المخادع ،

 

المؤتمر الحضرمي ، باينعقد ، ومخرجاته ستجعلونها ، أنتم من يهمكم حضرموت ، مفيدة 100%  ومعبرة عن كل حضرمي أين ماهو ، معارض ومؤيد

كذلك المرحلة الثانية ، سنشاهد وبا نسمع ما يوجع اسماعنا من كتابات حول مخرجات المؤتمر ، وكذلك سوف تتجاوزونها ،

 

 المهم والأخطر الدفع بالمخرجات والاصطفاف حولها ، هنا يحضر الوطن ومدى حبك له ، هنا دور الجميع ، 

وجب علينا أن نتجاوز الخلاف وأجعلوا من أنفسكم متناغمين لكي يحضي المؤتمر بمشاركة الجميع ، ومن أبى ، عليه أن يدعم المخرجات حتى لو لم يكون مشارك ، والأهم الدفع بالمخرجات لتكون هي واقع الجميع ، ومن ومن اخذتهم العزة بالأثم خارج هذا المثلث ،اتوقع لن يكون له مكان في حضرموت ،

القافلة تمشي والعزاء في من تخلف ،

 

*- أبوبكر بن عبدالرحيم با وزير

 

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