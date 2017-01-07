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اخبار المحافظات

بعد منعها دعم اللواء 19 ببيحان وسقوط مواقع بيد الحوثي ..جهات اصلاحية تسعى لربط الحراك الجنوبي بالحوثيين

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شبوه برس - خاص - بيحان القصاب
السبت 07 يناير 2017 06:51 مساءً

 

قالت مصادر في الحراك الجنوبي ان قيادات اصلاحية ووسائل إعلام تابعة لها حاولت خلال الايام القليلة الماضية التغطية على فضيحة منع أي إمدادات لقوات اللواء 19 ببيحان وهو الأمر الذي اسفر عن سقوط مواقع كانت قد حررتها المقاومة الجنوبية وقوات الجيش بيد الحوثيين مرة اخرى .

واكدت المصادر لـ شبوه برس - ان جهات اصلاحية ذهبت إلى اتهام قيادات من الحراك الجنوبي ونشطاء بالتعاون مع الحوثيين في محاولة يائسة للتغطية على فضيحتها وقيام قوات موالية لها بتسليم معدات ثقيلة بينها دبابات في معارك بيحان الاخيرة .

 

وذهبت المكايدات إلى اتهام الناشط في الحراك الجنوبي اديب مبارك العبد بالعمل لصالح الحوثيين ونشر وثيقة مفبركة بالفوتشوب حول هذه الاتهامات .

وجاء اتهام العبد عقب نشاط اعلامي مكثف له خلال الايام القادمة كشف فيه تواطئ الاصلاحيين وقياداتهم في معارك بيحان الاخيرة ومنعهم أي دعم لقوات اللواء 19 ببيحان  وأنسحاب اللواء 21 التابع لهم وترك مواقعه بمنطقة السليم مكدسة بالأسلحة ليستولي عليها الحوثيين .

 

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