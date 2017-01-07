أصحيح هذا يا مخلافي وبن دغر !! الطفل باتيس يحصل على جواز سفر دبلوماسي

تناقل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لطفل يحمل جواز سفر دبلوماسي في ظاهرة تتنافى مع قوانين أي دولة محترمة من دول العالم .

الطفل المحظوظ صاحب الجواز الدبلوماسي (خاص) ذكر أن اسمه "عبدالسلام باتيس" وهو متخصص في كيل السباب والشتائم للحراك السلمي الجنوبي وكل من ينادي بوطن جنوبي حر كريم مستقل عن مجرمي صنعاء وسارقي ثروته .

*- شبوه برس – علم أن الطفل "باتيس" ناضل في مجال الشتائم الموجهة جنوبا لمدة 18 شهرا فقط , ولم يبلغه من وجهه بكيل الشتائم للجنوبيين أن وطنهم "الجمهورية العربية اليمنية" وعاصمتها "صنعاء" لا تزال محتلة من قبل عصابات عفاش والحوثيين .

*- "شبوه برسط يخاطب المخلافي وبن دغر : باعتباركم تمثلون حكومة الشرعية اليمنية "رئاسة وزراء وخارجية" عليكم تبيان حقيقة حصول الطفل "باتيس" على الجواز من عدمه والتوجه إلى الرأي العام المحلي والخارجي لشرح حقيقة ذلك .

ما نعلمه يقينا أن الدول المحترمة لا تصرف جوازات دبلوماسية إلا للعاملين في السفارات في الخارج وتسحب منهم حال عودتهم إلى أوطانهم وانتهاء مهامهم الرسمية كذلك كبار المسئولين تمنح لهم جوازات رسمية لسفرة واحدة تنتهي بإنتهاء المهمة المكلف بها وليس بشكل دائم .

*- شبوه برس

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