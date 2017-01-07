الجنوب العربي ‘‘الوطن السليب‘‘.. (فلسطين الثانية)

يعرف العالم كله ويعرف جزء قليل من شعب الجنوب العربي ان سبب مشاكل شعب الجنوب يعود الى العام 1967م والاستيلاء غير الشرعي على الجنوب العربي عن طريق الشرعية الثورية بتواطؤ بريطانيا من قبل قلة قليلة من صغار السن في الجنوب العربي كانوا متعطشين للوجاهه والسلطة والظهور وكانوا مجرد تلاميذ في مدارس الراديو المفتوحة او الكتب الايدولوجية وقصص ارسين لوبين وجيفارا هؤﻻء اعترفوا بدعاوي اليمن الزائفة دون ان يسمعوا او يعرفوا بتلك الدعاوي..

تغيير هوية الجنوب العربي ترتبت عليها التزامات ضاعت على الجنوب العربي حقوق ..ولم يكن تغيير هوية وطن وشعب بالامر الهين او السهل بقدر ماكانت هناك مؤامرة لم يسجل التاريخ مثيلا لها غير في فلسطين التي منحتها بريطانيا لليهود بوعد بلفور وبدون شك من فرطوا في الوطن باي طريقة ليس بوسعهم اعادته وهذا منطق اﻻشياء وسنة الحياة ..

واذا مااراد شعب الجنوب العربي تحرير وطنه واستقلاله ووحدته فعليه التمسك بهويته التاريخية وبكافة وثائقها وترسيمات حدودها الواضحة ورفض شامل لتغيير هوية الجنوب العربي وكل ماترتب عليها من التزامات والتمسك بكل استحقاقات هوية الجنوب العربي القانونية والسياسية كوطن ﻻيجوز المساس به من اي احد باعتباره ملك حصري لشعب الجنوب العربي واجياله المتعاقبه تتوارثه جيلا بعد جيل !!

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