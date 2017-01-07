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تنابلة الغرف المغلقة .. ومؤتمر حضرموت الجامع !!

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شبوه برس - خاص - المكلا
السبت 07 يناير 2017 09:46 صباحاً

 

الذين انتجتهم الغرف المغلقه بمعنى واضح لايوجد لهم شعبيه جماهيريه  تؤازرهم على الأرض الحضرمية في سبيل وصولهم الي الامساك والقفز على خيارات الناس لبعدهم عن حضرموت .. لذى تجدهم  يتكئون على اعضاء قواعد حزب الاصلاح (الاخوان المسلمين) طبعا بثمن والمستفيد الاول هم الشماليين وتنابلة الجنوب كامثال بن دغر الذي هاجم "مؤتمر حضرموت الجامع" صراحة ووصفه بأنه يفرق ولا يجمع .

 

انتم بحركاتكم السيركيه البلهاء تضغطوا بنفس اتجاه الشماليين فانتم لا تملكون قاعده شعبيه على مستوي الشارع بحضرموت مما ألجأكم للاستقواء بقواعد غيركم والمصيبه انهم حزبيين مخلصين لايحيدون قيد انمله عن خدمه حزبهم اصلاح اليمن مهما اظهروا لكم من تقيه سياسيه فهم اساتذة في فن التلون والتقرب لاهدافهم بالف طريقه وطريقه.

 

*- صلاح سالم – المكلا

 

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