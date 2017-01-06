تذكير للعالم بعدد من جرائم قوات اليمن الشمالي بمختلف مناطق الجنوب اثناء سنوات احتلال للجنوب العربي بعد عدوان عام 1994م

لقد سالت دماء الجنوبيين في عدن ولحج وابين والضالع وشبوة وحضرموت وسالت في كل مدينة وكل مديرية وكل حي.

لقد سفك المحتل اليمني “الشمالي” دماء اطفال الجنوب ونساء الجنوب وعجزة الجنوب وسفك دم المواطن الحضري المسالم والبدوي الفقير راعي الاغنام وقتل طلاب المدارس وطلاب الجامعات وقتل الطالبات وحتى النساء النفساء والنساء الحوامل.

.وللتذكير بالبعض ونكرر البعض من تلك الجرائم على امتداد الجنوب العربي نذكر عدد منها على عجل وهي فقط مثال وليس للحصر لتلك الجرائم البشعه التي كان المحتل اليمني يرتكبها بشكل يومي ضد شعب الجنوب ومنها :-

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في الحصن ابين

الاحتلال يقتل اكثر من 200 شهيد وجريح في تفجير مصنع 7 اكتوبر للذخيرة الحية

.في المعجلة ابين

الاحتلال يقصف بالطيران مواطنين فقراء بدو ويقتل اكثر من 65 شهيد وجريح.

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في زنجبار ابين

الاحتلال يفجر مخيم عزاء ويقتل اكثر من 20 شهيد وجريح

في الضالع لحج

مجزرة مخيم العزاء في سناح راح ضحيتها 16 شهيد واكثر من 30 جريح

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في ردفان لحج

مجزرة منصة ردفان راح ضحيتها اربعه شهداء وعشرة جرحى

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في طور الباحة لحج

اغتيال الشهيدين يحي الصوملي وحافظ الاصنج من قبل الامن المركزي في عملية مشينه

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في صبر لحج

مجزرة الاحتلال ضد متظاهرين راح ضحيتها 3 شهداء و12 جريح

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في عدن

مجزرة الاحتلال بمشاركة مليشيات الاصلاح الارهابية راح ضحيتها 11 شهداء و 21 جريح

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في البساتين

الامن المركزي يقتل الشهيده النفساء فيروز اليافعي وهي داخل غرفة نومها

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في المعلا

قوات الامن المركزي تغتال الشهيدة الطالبة ندى شوقي وهي ذاهبه الى مدرستها

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في كريتر

قوات الامن المركزي تغتال القيادي الحراكي / خالد الجنيدي بدم بارد وهو مار بسيارته

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في القلوعة

قوات الامن المركزي تغتال الطفل / انور محمد علي لانه كان يتصايح معهم في الانتخابات

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في التواهي

قوات الإحتلال اليمني تطلق قذائف على قوارب اغاثة ونزوح الاهالي وتقتل أكثر من 50 شخص بينهم نساء وأطفال ، فضلاً عن عدة عمليات اغتيال منها عملية اغتيال بشعة للشهيد / جعبل وهو جالس على احد الارصفه من قبل جنوب الامن المركزي .

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في الشيخ عثمان

الامن المركزي يقتل الشهيد الطفل عمر عبدالعزيز الصبيحي في جولة القاهرة لانه حاول الذهاب الى ساحة الهاشمي للتظاهر.

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في المنصورة

الامن المركزي الاحتلالي يغتال الشهيد شرف محفوظ امام اهله وداخل منزله ، وكذلك قوات الإحتلال تقصف حي حاشد السكني وتقتل 9 مدنيين بينهم طفلين .

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في دار سعد

قوات الإحتلال ترتكب مجزرة بشعة بحق مدنيين وتقتل 48 شخص بقصف مركز من سلاح الكاتيوشا وتصيب العشرات.

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في عتق شبوة

الاحتلال اليمني يغتال الشهيدين الحبشي والعامري في عملية غادرة وكمين محكم وهم مجردين من السلاح

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في تريم حضرموت

قوات الاحتلال تغتال الشهيد الطالب / رامي البر لانه رفع علم الجنوب امامهم

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في المكلا حضرموت

قوات الاحتلال تغتال الطالبين / احمد بارجاش وفرج بن همام لانهم منتضرين في ساحة كان يريد ابناء حضرموت فيها اعتصام سلمي

.في الشحر اعتقال وتعذيب الشهيد اسعد سالم حداد حتى فارق الحياه داخل الزنزانه بتهم واهيه

غير المئات من الاغتيالات والقتل المتعمد اليومي الذي كان يقوم به الاحتلال بشكل دائم ومنه مقتل الشهيد / صالح السيد اليافعي في ساحة فرزة الهاشمي بالشيخ عثمان واغتيال الشهيد محمود الزعيم في ساحة المنصورة واغتيال الشهيدة عافية مشبح داخل بيتها في خورمكسر من قبل جيش الاحتلال المركزي ، عوضاً عن قتل الشهيد الدرويش بحي السعادة خورمكسر وسحل وتقطيع الشهيد علي صالح الحدي اليافعي في ابين ، وقتل الشهيد متاش في كريتر وقتل الشاب الطفل صديق صالح قاسم في ملاح ردفان ، واغتيال الشهيد / بركان علي مانع في عملية غادرة والكثير من الجرائم اليومية طوال فترة الاحتلال وزادها في حرب الاحتلال الاخيرة التي لا تعد ولا تحصى ولن تسقط بالتقادم ، فستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية و العالم أجمع لاسيما الصامتين والمؤيدين لهذه الجرائم البشعة .

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