اللجنه التحضيريه لمؤتمر حضرموت الجامع المنطقه الشرقيه تلتقي بالشيخ باخشوين

وفق جدول الزيارات المعد من لجنة التواصل بالمنطقة الشرقية تشرفت اللجنه التحضيريه لمؤتمر حضرموت الجامع مساء امس الخميس 5/1/2017

بزيارة الشيخ الوالد / عبد الله عمر باخشوين في منزله بالدمام.

و في اثناء المقابله قام اللواء الركن /سالم سعيد المنهالي نائب رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر حضرموت الجامع في المهجر باعطاء صوره للشيخ عبد الله باخشوين والحاضرين عن المؤتمر الجامع واهدافه في جمع كلمه الحضارم وترتيب بيتيهم الداخلي

بعدها قام المشرف العام للجان المنطقه الشرقيه المقدم / محمد احمد بلحمر بتوضيح اهميةالمؤتمر لابراز الصوت الحضرمي و تمثيله التمثيل الصحيح

و بعد اكتمال الصوره قام الشيخ / عبد الله باخشوين بمباركه الجهود و المساعي المبذولة التي تعود على حضرموت واهلها بالخير والنفع.

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