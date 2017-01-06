سلطة الاستقلال ‘‘المظلومون‘‘

كثرت المقالات والاحاديث التي تتناول - بظلم كبير - سلطة الاستقلال بقيادة الرئيس قحطان الشعبي والتي استلمت السلطة في جنوب اليمن سابقا في 30 نوفمبر 1967.. بعد اربع سنوات من الكفاح المسلح..باتهام قيادة الجبهة القومية بالتآمر مع البريطانيين لاستلام الحكم.

ان طرح مثل هذا ليس فقط طرحا ظالما بحق رجال الجبهة القومية بل هو مجافي لكل الاحداث والحقائق انذاك.

لقد تأسست حركة القوميين العرب في جنوب اليمن في ظروف نمو واتساع المد القومي العربي للتحرر من الاستعمار بقيادة الشهيد فيصل عبداللطيف الشعبي ودعم الزعيم العربي الخالد جمال عبدالناصر.

وقد خاضت الحركة حوارا سياسيا مع كل القوى السياسية في الجنوب لتشكيل اطار جبهوي يتبنى الكفاح المسلح لطرد الاستعمار البريطاني

الا ان معظم تلك القوى كانت ضد الكفاح المسلح ومع النضال السلمي وفي مقدمة تلك القوى حزب الشبيبة السلفي الشيوعي بقيادة عبدالله عبدالرزاق باذيب وحزب الشعب الاشتراكي بقيادة عبدالله الاصنج.

فاضطرت الحركة الى تاسيس الجبهة القومية مع بعض الجمعيات والنوادي السياسية في عدن في 14 اكتوبر 1963

وعلى مدى اربع سنوات من الكفاح المسلح تمكنت الجبهة من انتزاع الاستقلال الوطني في 30 نوفمبر 1967.

لقد وضعت سلطة الاستقلال برنامجها للتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي في شكل الوثائق التي حددت منهجها للتطور اللاحق للبلد وباجماع كافة القيادات.حيث اتسم ذلك التوجة بالخط الوطني القومي الاسلامي..وببرنامج اتسم بالواقعية ومراعاة خصائص وظروف الواقع الموضوعي للمجتمع.

الا انه وفي وقت لاحق قام فريق في الجبهة على تفجير صراع سياسي وايدلوجي في داخل التنظيم وطرح تبني الفكر الماركسي والاشتراكية العلمية الامر الذي رفضه التيار الذي تزعمه الشهيد فيصل عبداللطيف والرئيس قحطان الشعبي.

لم تتمكن سلطة وحكومة الاستقلال من اجراء تغييرات جذرية في المجتمع لتفجر ذلك الصراع وبعد عام وثلاثة اشهر تمت الاطاحة بالرئيس قحطان الشعبي وحكومتة في 22 يونيو 1969... ليتحول الجنوب الى تابع للاتحاد السوفيتي منذو ذلك الحين..وتم القضاء على جناح الشعبي بكل الوسائل بما فيها التصفيات الجسدية.

وكانت من اهم انجازات سلطة الاستقلال ما يلي:

* رفض الوحدة مع الشمال.

* اصدار قانون الجنسية الجنوبية

* معارضة افكار تاميم ممتلكات المواطنين والتجار

* تشكيل حكومة وطنية من كافة مناطق الجنوب كان لعدن نصيب الاسد فيها..

* الالتزام بالنهج الوطني القومي العربي الاسلامي لبناء البلد

لذلك نرجوا من الاخوة ممن يثير هذا الامر توخي الدقة والمصداقية عند استعراض تاريخ الحركة الوطنية في الجنوب

*- ابو الشهيد

مصعبين

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