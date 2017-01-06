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المقاومة والجيش يسيطران على أحدى المواقع في المحاولة بالصبيحه

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شبوه برس – خاص – طور الباحة
الجمعة 06 يناير 2017 09:49 مساءً

 

تمكنت قوات المقاومة والجيش في جبهة المحاولة بالصبيحة السيطره على أحد المواقع عقب اشتباكات عنيفة ومقتل العديد من قوات الحوثي وعفاش وهروب البعض عقب سحب جثث قتلاهم .

وقال مصدر أن المقاومة شنت هجوما عنيفا على موقع كانت تسيطر عليه مليشيات الحوثي ومقتل أكثر من اربعه حوثيين فيما استشهد ثلاثة من أبناء الصبيحه المحاولة وهم احمد زهير المحولي والثاني وضاح علي الحرق المحولي والثالث عمار علي المحولي وجريح مجيد الحكال المحولي

*- عنتر الصبيحي

 

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