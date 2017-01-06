وصول طائرة محملة بالأموال من موسكو الى عدن

نجحت الحكومة اليمنية الشرعية في طباعة العملة المحلية حيث وصلت اليوم الى مطار عدن الدولي طائرة محملة بالاموال والذي تم طباعتها موخراً ذكر أنها تبلغ 200 مليار ريال يمني.

الجديد بذكر ان أزمة السيولة كانت اكبر عائق وقف امام الحكومة اليمنية في تنفيذ كثير من مهامها وواجهت صعوبات في الطباعة وبذلت الحكومة خلال الفترة الماضية وبعد صدور قرار رئيس الجمهورية بنقل عمليات البنك المركزي الى عدن كل الجهود في طباعة العملة وحل أزمة السيولة وكان رئيس الوزراء اكد ان الحكومة ماضية في توفير الخدمات الاساسية وحل أزمة السيولة وإيجاد حلول ومعالجات لكثير من العراقيل التي تواجها حكومتة

وعلم موقع "شبوه برس" ان الطائرة المحملة بالاموال هبطت اليوم في مطار عدن وهو الامر الذي من شانة سوف ينهي أزمة السيولة الى الأبد ويشق الطريق امام الحكومة في تنفيذ مشاريعها في استعادة الدولة وتطبيع الحياه وأنها معاناة المواطنين

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