المحافظ الزبيدي حماية معالم عدن التاريخية مسؤوليتنا جميعا

أكد اللواء عيدروس الزبيدي محافظ العاصمة عدن ان حماية معالم عدن التاريخية والحفاظ عليها مسؤولية مشتركة بين الجميع السلطة المحلية والأهالي ومنظمات المجتمع المدني وجمعية حماية الآثار والتاريخ وكذا مكتب الآثار وأيضا صندوق التراث والتنمية الثقافية.

وشدد المحافظ الزبيدي على ضرورة ايجاد آلية تنسيقية بين جمعية حماية معالم عدن التاريخية ممثلة بالدكتورة أسمهان العلس وفريقها ومكتب الآثار بالمحافظة والسلطة المحلية من أجل إيجاد آلية عمل مشتركة لإعادة ترميم وصيانة المعالم الأثرية والتاريخية وحمايتها بما يحفظ لعدن مكانتها وخصوصيتها وارثها الضارب في جذور التاريخ .

وقال محافظ العاصمة عدن ان القاسم المشترك بين الجميع هو حماية وصيانة معالم المدينة ، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من خبرات الكوادر ذات الاختصاص في الآثار والتاريخ وفي مقدمتهم الدكتورة أسمهان العلس والعمل في خندق واحد لمصلحة عدن ومعالم وتاريخ عدن .

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه مساء اليوم الخميس بكل من د. أسمهان عقلان العلس - الأمين العام للجمعية اليمنية للتاريخ والآثار - عدن بمعية الأستاذة هبة علي زين عيدروس محامية الدفاع عن الموروث الثقافي لعدن ورئيس منظمة سواسية لحقوق الإنسان .

وخلال اللقاء تم طرح أهم القضايا المتعلقة بالمعالم التاريخية لعدن والوضع العام لها بعد الحرب الظالمة على عدن بمارس 2015 ، وتوضيح طبيعة عمل الجمعية والدور الفاعل الذي قامت به منذ 2005 حتى يومنا هذا .

وساد اللقاء توافق الجميع حول أهمية الحفاظ على المعالم التاريخية لعدن من العبث والهدم والسعي معا" والجهات المختصة من أجل إعادة تأهيلها وتشكيل فريق عمل يعمل بصورة متناغمة في هذا المجال لتحقيق الهدف العام بجعل مدينة عدن مدينة تاريخية .

وخرج اللقاء مع الأخ المحافظ بتحديد موعد لقاء آخر في بداية الاسبوع المقبل يحضره كل من مدير عام الهيئة العامة للآثار والمتاحف ومدير الشؤون القانونية للمحافظة ومدير عام مديرية صيره .

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