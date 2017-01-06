منذ دقيقه
احتجاجات وحرائق وقطع طرقات لحرمان الحكومة موظفيها من رواتبهم
  شهدت عدد من مديريات محافظة عدن يوم أمس سلسلة احتجاجات وقطع طرقات وحرق إطارات قام بها موظفون ومتقاعدون عسكريون وامنيون حرموا من رواتبهم اكثر من 3 أشهر فيما موظفون آخرون مضى على عدم إستلامهم لرواتبهم 5 أشهر . وتركزت الاحتجاجات في تقاطع الطرقات والجولات في ثلاث مديريات هي
منذ 6 دقائق
المحافظ الزبيدي حماية معالم عدن التاريخية مسؤوليتنا جميعا
  أكد اللواء عيدروس الزبيدي  محافظ العاصمة عدن  ان حماية معالم عدن التاريخية  والحفاظ عليها  مسؤولية  مشتركة بين الجميع السلطة المحلية والأهالي ومنظمات المجتمع المدني  وجمعية حماية الآثار والتاريخ وكذا مكتب  الآثار وأيضا صندوق التراث والتنمية
منذ 8 دقائق
تهريب السلاح إلى اليمن.. لماذا عدن؟
  في العام 2009م كان الكشف الأول عن ضبط شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين، واعتبرت السفينة جيهان التي ضُبطت في ميناء ميدي عام 2013م هي الشحنة الأكثر إثارة إعلامياً في تأكيد أن الحوثيين كانوا يتلقون دعماً عسكرياً من إيران بالرغم من أنهم كانوا جزءاً من مؤتمر الحوار
منذ 11 دقيقه
حضرموت .. الحلم الاقتصادي هل يمكن ان يتخطى الحدود ؟؟*
  برغم تداعيات عاصفة الحرب الدائرة و شح الموارد العامة تبقى حضرموت نموذج خاص يمكن لها ان تصبح بيئة استمثارية جاذبة باعتبارها نافذة و بوابة رئيسية للاستثمار المحلي والعربي والدولي.   ان موقع حضرموت ومقوماتها الاستيراتيجية يمكن لها ان تكون بمثابة القاسم المشترك
منذ 13 دقيقه
فساد سلطة وادي حضرموت يزكم الأنوف : ملفات التوظيف بالاحلال
  كشف مصدر مسئول بوادي حضرموت، عن الفساد الذي يشوب عملية التوظيف بالاحلال في مديريات وادي حضرموت والصحراء ، وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ "جولدن نيوز" أن عملية التعاطي مع هذا الملف تتم بشكل عشوائي من قبل متنفذين بالسلطة المحلية  والجهاز الاداري بالوادي ، تعتمد على
الرئيسية اخبار المحافظات المحافظ الزبيدي حماية معالم عدن التاريخية مسؤوليتنا جميعا
اخبار المحافظات

المحافظ الزبيدي حماية معالم عدن التاريخية مسؤوليتنا جميعا

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الجمعة 06 يناير 2017 11:23 صباحاً

 

أكد اللواء عيدروس الزبيدي  محافظ العاصمة عدن  ان حماية معالم عدن التاريخية  والحفاظ عليها  مسؤولية  مشتركة بين الجميع السلطة المحلية والأهالي ومنظمات المجتمع المدني  وجمعية حماية الآثار والتاريخ وكذا مكتب  الآثار وأيضا صندوق التراث والتنمية الثقافية.

وشدد المحافظ الزبيدي على ضرورة ايجاد آلية تنسيقية بين جمعية حماية معالم عدن التاريخية ممثلة بالدكتورة أسمهان العلس وفريقها  ومكتب الآثار بالمحافظة والسلطة المحلية من أجل إيجاد آلية عمل مشتركة لإعادة ترميم وصيانة المعالم الأثرية والتاريخية  وحمايتها بما يحفظ لعدن مكانتها وخصوصيتها وارثها الضارب في جذور التاريخ .

وقال محافظ العاصمة عدن  ان القاسم المشترك بين الجميع هو حماية وصيانة معالم المدينة ، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من خبرات الكوادر ذات الاختصاص في الآثار والتاريخ وفي مقدمتهم الدكتورة أسمهان العلس  والعمل في خندق واحد لمصلحة عدن ومعالم وتاريخ عدن .

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه مساء اليوم الخميس   بكل من د. أسمهان عقلان العلس - الأمين العام للجمعية اليمنية للتاريخ والآثار - عدن بمعية الأستاذة هبة علي زين عيدروس محامية الدفاع عن الموروث الثقافي لعدن ورئيس منظمة سواسية لحقوق الإنسان .

وخلال اللقاء تم طرح أهم القضايا المتعلقة بالمعالم التاريخية لعدن والوضع العام لها بعد الحرب الظالمة على عدن بمارس 2015 ، وتوضيح طبيعة عمل الجمعية والدور الفاعل الذي قامت به منذ 2005 حتى يومنا هذا .

وساد اللقاء توافق الجميع حول أهمية الحفاظ على المعالم التاريخية لعدن من العبث والهدم والسعي معا" والجهات المختصة من أجل إعادة تأهيلها وتشكيل فريق عمل يعمل بصورة متناغمة في هذا المجال لتحقيق الهدف العام بجعل مدينة عدن مدينة تاريخية .

وخرج اللقاء مع الأخ المحافظ  بتحديد موعد لقاء آخر في بداية الاسبوع المقبل يحضره كل من مدير عام الهيئة العامة للآثار والمتاحف ومدير الشؤون القانونية للمحافظة ومدير عام مديرية صيره .

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة