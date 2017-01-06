حضرموت .. الحلم الاقتصادي هل يمكن ان يتخطى الحدود ؟؟*

برغم تداعيات عاصفة الحرب الدائرة و شح الموارد العامة تبقى حضرموت نموذج خاص يمكن لها ان تصبح بيئة استمثارية جاذبة باعتبارها نافذة و بوابة رئيسية للاستثمار المحلي والعربي والدولي.

ان موقع حضرموت ومقوماتها الاستيراتيجية يمكن لها ان تكون بمثابة القاسم المشترك لاستثمارات محلية و عربية في مختلف القطاعات وحلقة اساسية من حلقات التنمية الاقتصادية المتكاملة والمتعددة للنشاطات الاقتصادية.

هل اصبح من الضروري ان نتقدم بخطوات مدروسة تحقق النمو الاقتصادي من خلال الاستفادة من المقومات الاستيراتيجية و تطويعها لخدمة المجتمع ، بدأت في التفكير بموضوع المنطقة الحرة وكيف يمكن لحضرموت ان تستفيد منها لذلك دعونا نسلط الضوء على مفهوم المنطقة الحرة واهدافها والمكاسب المتوقع تحقيقها.

فالمناطق الحرة هي مناطق معفاة من الرسوم الجمرآية وقيود الاستيراد توفر بيئة تفضي إلى اجتذاب الاستثمارات وترويج الصادرات ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل وغير ذلك من الأنشطة بما في ذلك المرور العابر (تجارة الترانزيت) والتصنيع والشحن والتخزين والتوزيع.

كان ومازال من الأهداف الرئيسية التي تسعى اي دولة لتحقيقه من وراء إقامة المناطق

الحرة هي تحقيق ربح وعائد تجاري واقتصادي على مستوى الاقتصاد الوطني ويقاس مدى نجاح أو فشل المنطقة في ضوء نتائج تحقيق هذا الهدف .

ومع التطورات السريعة والمتلاحقة في مختلف مجالات الإنتاج والخدمات والاستهلاك في العالم وفلسفة وظيفة الدول ونماذج التنمية ، تطورت ايضًا الأهداف التفصيلية للمناطق الحرة وبحسب خصوصية الدولة المضيفة للاستثمار ولعل من أهم هذه الأهداف هي ما يلي :-

1- جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتوظيفها داخل البلاد في النشاطات الاستثمارية

المختلفة .

2- إدخال التكنولوجيا والمهارات الفنية والتقنيات الحديثة .

3- توظيف المدخرات المحلية واستثمارها في الصناعة والتجارة ومختلف النشاطات

الاقتصادية المقامة في المناطق الحرة .

4- تنشيط قطاع النقل والخدمات الأخرى .

5- توفير فرص عمل للقوى العاملة وزيادة مهاراتهم وتطويرها وتنميتها .

6- تطوير مناطق حرة جديدة من خلال إقامة مشاريع استثمارية فيها .

7- تشجيع إقامة صناعات تصديرية وتنشيط تجارة الترانزيت .

8- تعزيز الدور الريادي للقطاع الخاص وتفعيلة في إنشاء المناطق الحرة الخاصة والمشتركة التي تستعمل المواد الأولية المحلية في مدخلات الإنتاج .

9- رفد الاقتصاد الوطني بالعملات الصعبة ودعم ميزان المدفوعات .

10- تعزيز الترابط الأمامي والخلفي للقطاعات الإنتاجية السلعية والخدمية في المناطق الحرة مع ما يكملها في الإنتاج في مختلف الأنشطة الاقتصادية المتعددة في الدولة لتنمية الاقتصاد الوطني .

إن المقومات التي تمتلكها حضرموت تؤكد قدرتها علي استيعاب مثل تلك المناطق الحرة وانشاء ميناء متعدد الاغراض يساهم في تحقيق الاستدامه في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وبوابة قد تنطلق من خلالها لتأسيس مدن اقتصادية بمفهومها الاشمل بهدف الوصول الى حياة افضل لكافة المواطنين ، فهل لمثل هذا الحلم الاقتصادي ان يتحقق على ارض الواقع .

*- بقلم / سعيد علي بقرف

ماجستير كلية الادارة جامعة ليفربول _ بريطانيا

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