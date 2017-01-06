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اخبار المحافظات

مقاومة عدن تستكمل عمليات الهيكلة للمجلس المقومة بقيادة العميد عادل الحالمي

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شبوه برس - خاص - عدن
الجمعة 06 يناير 2017 07:48 صباحاً

                      

اجتمعت عصر يوم الخميس الموفق5 /1/2017 كافة قيادات المقاومة الجنوبية م/ عدن بقيادات القائد العميد عادل الحالمي لاستكمال عمليات هيكلة المجلس المقاومة وفي الاجتماع تم التوافق على سليمان الزامكي وابو مشعل الكازمي نائبين لرئيس المجلس وكذالك عواس الزهري للأمانة العامة للمجلس المقاومة وفي الاجتماع تم التداول بعض المواضيع والمهمات من عمل المجلس المقاومة

 

في هذا الانطلاق اكد قائد المقاومة الجنوبية العميد عادل الحالمي بالقول لقد قطع المجلس خطوه جباره في عمليات الهيكلة في اطار المجلس الموسع الذي احتضن كافت ابناء العاصمة عدن ورجالها الابطال في  المقاومة  الجنوبية

 

وفي الاجتماع اكد نائب رئيس المجلس ابو مشعل الكازمي  لوسائل الاعلام  ان سيكون وجه اخر للمقومة الجنوبية في اطار التحدي والتصدي للعناصر الإرهابية  قائلا ان الخارطة الجديد للمقاومة ستكون على استراتيجية تحقق اهداف شعب الجنوب

 

وفي الاجتماع كان هناك طرح قوي من قبل نائب رئيس المجلس سليمان الزامكي حول التطورات الجديدة في الجبهات التي تشهد المعارك في انحاء الوطن الجنوبي قائلا معززين الجبهات برفع من معنويات الجنود البواسل الذين تشهد لهم اقوى المعارك على الشريط الحدودي وسوف يكون الرد حاسم على تلك المليشيات الإجرامية التي تستعمل الأسلحة المحرمة دوليا

 

وفي الختام تؤكد كاف القيادات مجلس المقاومة انه مستمرة في عمليتها  ونجازاتة العظيمة للكافت ابطال المقاومة وسيكون هناك هيكلة دامه مؤقته للمجلس حسب الأنظمة ولوئح للمجلس وسوفا يكون الاجتماعات دايمه للمجلس لاستكمال تشكيل الدوار الداخلية للمجلس وكان هاذئ التفاق الذي خرج عليها الزخم القيادي في الاجتماع

*- عدنان السيد

 

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