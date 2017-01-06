التحالف يخرس مدفعية المليشيا في حدود كرش بلحج

مقالات

علي سالم بن يحي نفط شبوه ... (النمساوية) واللغز الكبير! بينما تسعى السلطة المحلية في محافظة شبوة لفرض سيطرتها على القرار، وما يدور في دهاليز الشركات النفطية

احمد سالم بلفقيه صدى الخارج ‘‘الحضرمي‘‘ لا يجوز ان يتقدم فعل الداخل الخارج يصطلح بأنه هو الصدى للفعل الداخلى فلا يجوز للصدى ان يكون البديل للفعل. الامور تتضح وتنجلي تجاه

سامي الكاف فريدمان .. و بائعو الوهم للناس! سألني الدكتور مروان التميمي: هل قرأت ما يقولون عنه و يصفونه بتقرير فريدمان العجيب، في سياق تعليق على

منصور صالح أغبياء وأبرياء الأمس .. غادروا يا لعنة الجنوب! إن جاز لنا أن نسمي من اشتغلوا في حقل السياسة، وكذا الممسكين بالقرار في الجنوب منذ ستينيات القرن الماضي

علي احمد باعيسى حضرموت في حاجة لمشاريع تنموية حضرموت تسير بخطى متعثره نحو البناء والأعمار. قبل التحضير للمؤتمر الحضرمي الجامع كان قد أنعقدت ندوه

احمد بوصالح الأمن .. البداية والعشوائية والفوارق بين عدن وحضرموت منذ اليوم الاول لتحرير عدن حضرت العشوائية فتسيدت الموقف ، أطلت المحسوبية برأسها البغيض فتلخبطت موازين

عبدالرحمن سالم الخضر الوعي السياسي الجنوبي واهميته (اليوم)! نخطئ جميعا عندما نكون دائما نستقبل (مستقبلين) لأي خبر! ليس مخطئون استقبالنا له لكن مشكله كبرى عندما نعتمده