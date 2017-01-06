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التحالف يخرس مدفعية المليشيا في حدود كرش بلحج

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شبوه برس – خاص – كرش لحج
الجمعة 06 يناير 2017 07:43 صباحاً

 

استهدف طيران التحالف العربي ظهر اليوم تجمعاً للمليشيا بثلاث غارات في منطقة الشريجة شمال محافظة لحج.

مصادر محلية قالت ان الطيران استهدف تجمعا للمليشيا بمنطقة ثبره شمال منطقة الشريجة في الاطراف الشمالية لمحافظة لحج.

واكدت المصادر ان القصف دمر مدفع هوزر للمليشيا واوقع قتلى في صفوفها.

وجاء قصف الطيران على مواقع المليشيا في الشريجة بعد ان شن الطيران قصف مماثلاً على مواقع المليشيا شمال غرب مديرية المضاربة وتزامن قصف الطيران لمواقع المليشيا في الشريجة والمضاربة اليوم، في وقت كانت قد عززت المليشيات مواقعاً لها مساء الأمس بمنطقة السحي الواقعة شمال غرب كرش.

*- لحج/ سامح عبدالوهاب

 

 

 

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