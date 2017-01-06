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بن حبريش يطالب حضارم الخارج بتوحيد رؤيتهم واذا لم يتفقوا على رؤية واحدة فنحن نرحب حتى برؤيتين
  اهم ماجاء في الحوار مع المقدم عمرو الوكيل الاول بالمحافظة  على قناة حضرموت... كان المقدم عمرو رائعا في ردة على اسئلة المذيع بن جوهر حول المؤتمر الجامع والحلف وعن القضايا التي تهم مواطني المحافظة وكانت الاجوبة مختصرة وموفقة وعن المؤتمر الجامع اجاب بانة حاضن لكل ابناء
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اخبار المحافظات

بن حبريش يطالب حضارم الخارج بتوحيد رؤيتهم واذا لم يتفقوا على رؤية واحدة فنحن نرحب حتى برؤيتين

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شبوه برس - خاص - المكلا
الجمعة 06 يناير 2017 07:41 صباحاً

 

اهم ماجاء في الحوار مع المقدم عمرو الوكيل الاول بالمحافظة  على قناة حضرموت...

كان المقدم عمرو رائعا في ردة على اسئلة المذيع بن جوهر حول المؤتمر الجامع والحلف وعن القضايا التي تهم مواطني المحافظة وكانت الاجوبة مختصرة وموفقة وعن المؤتمر الجامع اجاب بانة حاضن لكل ابناء حضرموت وبانة ليس مؤتمر تاسيسي وانما عملي يهدف الي تحقيق مطالب ابناء المحافظة وليس يدعو للانفصال فهناك شرعية وتحالف قدم لنا الكثير من الدعم والمؤتمر يهدف الي ترتيب الكيان الداخلى للبيت الحضرمي .

 

وحول المطالبة بتصحيح المسار اجاب بن حبريش بان كل عمل لايخلو من الاخطاء والسلبيات ونحن نرحب بكل الاراء ولامانع لدينا اذا كانت صحيحة ولا تتعارض مع الجوهر والمضمون .

 

وطالب بن حبريش حضارم الخارج بتوحيد رؤيتهم وارسالها الي اللجان المختصة واذا لم يتفقوا على رؤية وواحدة فنحن نرحب حتى برؤيتين فالمؤتمر جامع لكل ابناء حضرموت في الداخل والخارج ولايستثني احد وعن موعد انعقاد المؤتمر فانة مرهون بانتهاء اللجان من عملها وعن الخدمات بان تاتي من الجهود التي تبذلها السلطات بالمحافظة ونفى اي خلاف وبانهم على وفاق تام .

 

وحول رفد القوات الامنية بعناصر جديدة اجاب الوكيل اول بن حبريش بان هذا الامر يعود لقيادة المنطقة العسكرية والتحالف اذا كان هناك ضرورة تستدعي ذلك  .

 

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