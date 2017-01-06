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الجمعة 06 يناير 2017 07:24 صباحاً

صدى الخارج ‘‘الحضرمي‘‘ لا يجوز ان يتقدم فعل الداخل

احمد سالم بلفقيه
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الخارج يصطلح بأنه هو الصدى للفعل الداخلى فلا يجوز للصدى ان يكون البديل للفعل.

 

الامور تتضح وتنجلي تجاه المؤتمر الجامع الحضرمي فالاحزاب اليمنية جميعها ومن لف لفها تشترط على الوطن وهي صدى وليست فعل.

القافلة تسير ويتأخر ضعيف الهمة والعزيمة أو من يقودهم الممسك بخطامهم من يتناقض مع مصلحة حضرموت ويعاديها.

 

ان مقاييس الامس لا تنطبق مع متغيرات اليوم وان ثورة التغيير في العام 2011 م هي ثورة يمنية تتناقض مع الثورة الجنوبية .

 

لقد هزم التغيير وولى الادبار ومن ثم هزم اليمني بفضل متغيرات الثورة الجنوبية وقد طردوا من كل ساحات تغيير حضرموت مهزومين كممثلين لليمني وأذنابه في الجنوب فلم ولن نسمح لممثلي اليمني بالعودة من الشباك والنصر من العزيز الجبار. 

 

احمد بلفقبه

 

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