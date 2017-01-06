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الهيئة العامة للأراضي والمساحة تكرم شباب المقاومة بعدن الذين حافظو على ممتلكاتها من النهب والتخريب

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شبوه برس - خاص - عدن
الجمعة 06 يناير 2017 07:21 صباحاً

 

كرمت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني يوم الخميس بالعاصمة عدن 59 شابا من شباب المقاومة الجنوبية من أبناء عدن الذين حافظوا على مباني وممتلكات ووثائق الهيئة خلال فترة الحرب وبعدها من اعمال النهب والتخريب والسرقة .

وفي حفل التكريم الذي أقيم بمبنى فرع الهيئة بعدن بحضور وكيل محافظة عدن نصر شاذلي اكد رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني المهندس انيس بن عوض باحارثة بان تكريم شباب مقاومة عدن الصادقين  هو عرفان من الهيئة بجهودهم الوطنية الصادقة في الحفاظ على ممتلكات ووثائق  الهيئة وفرعها بالعاصمة عدن  من اعمال النهب والتخريب والسرقة التي طالت الكثير من المؤسسات والمرافق الحكومية اثناء الحرب الظالمة على عدن .

 وابدى باحارثة استعداد الهيئة وفرعها بعدن على معالجة مشاكل الشباب المكرمين والعمل على استيعابهم خلال الفترة القادمة وفقا للإمكانيات والاحتياجات للاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم الشبابية في النهوض بعمل الهيئة .

 من جانبه عبر وكيل عدن نصر شاذلي عن تقدير السلطة المحلية للجهود التي بذلها شباب المقاومة من أبناء  في الحفاظ على مباني وممتلكات الهيئة العامة للأراضي وفرعها بعدن والتي تظم وثائق تاريخية تتعلق باراضي وعقارات الدولة بالعاصمة عدن ..مبديا استعداد السلطة المحلية بالعاصمة عدن على تذليل الصعوبات التي تعيق نشاط وعمل الهيئة وفرعها بعدن .

 حضر التكريم  مستشار محافظ عدن لشؤن الأراضي علي الجعدي و مدير عام مكتب رئيس الهيئة العامة للأراضي  سامح جمال ومدير مكتب فرع الهيئة بعدن المهندس محمد محسن وعدد من المسؤولين بفرع الهيئة بعدن.

 

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