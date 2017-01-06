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التحضير لمعرض الصور الثاني ‘‘عدن مدينة تراثية ساحلية‘‘.. الإرث العمران وفنون العمارة

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شبوه برس - خاص - عدن
الجمعة 06 يناير 2017 07:19 صباحاً

 

تحت شعار "عدن مدينة تراثية ساحلية ،الإرث العمران وفنون العمارة بمدينة عدن" يجري تحضير معرض للصور التاريخية في الأيام المقبلة في مدينة عدن، بعد النجاح الذي حققه المعرض في نسخته الأولى الذي أقيم في يناير العام الماضي بجانب مقهى السكران .

ويتضمن المعرض الذي سيستمر على مدى ثلاثة أيام ،صوراً فوتوغرافية ،ووثائق تاريخية، تجسد دور وأهمية المدينة ،وريادتها التراثية والعمرانية ،بالإضافة إلى ضمه مجموعة من الشخصيات التاريخية التي تتولى جانب التعريف للزوار بالمعلومات عن تفاصيل بعض الصور .

 

ويهدف المعرض  إلى توثيق وإبراز تفاصيل العناصر المعمارية للمباني التراثية القديمة المنتشرة في مدينة عدن ، وكذا إبراز الفلسفة التي تقوم عليها التصاميم المعمارية في مدينة عدن ، مع لفت الانتباه إلى الإمكانيات الكبيرة لاستغلال وتوظيف مقومات المدينة كواجهة سياحية تضم عناصر الجذب السياحي ،وكذا رفع مستوى وعي الشارع والعامة والمسئولين بأهمية وفائدة الحفاظ على مباني المدينة الخاصة منها والعامة مع ضرورة زرع شعور الاعتزاز بقيمتها لدى الجميع .

 

وتجدر الإشارة إلى أن الجهة المنظمة  تتمثل في قادري عثمان الفضلي ،وعمرو جمال ،ومروان مفرق ،ومحمد عبد العزيز ،إبراهيم أحمد سعيد،هذا و ترنوا الجهة المنظمة من تنظيمها هذا المعرض إلى تفعيل الدعوة لإعلان عدن محمية تاريخية وفقاً للقرارات الصادرة لعام 2006م .

 

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